Mobil za volantom používajú aj tí, čo vedia o rizikách. Priznáva to 7 z 10 slovenských vodičov

Používanie mobilu za volantom sa stalo bežnou súčasťou správania slovenských vodičov. Najnovší prieskum školy bezpečnej jazdy SuperDRIVE ukázal, že až sedem z desiatich šoférov priznáva, že počas jazdy siahajú po telefóne – a to aj napriek tomu, že väčšina si uvedomuje vysoké riziko nehody.
Alarmujúce čísla
SuperDRIVE oslovilo 888 vodičov, ktorí najazdia od niekoľkých tisíc až po 60-tisíc kilometrov ročne. Výsledky hovoria jasnou rečou – mobil sa stal pre väčšinu vodičov rovnako samozrejmý ako volant. Až 98 % opýtaných pritom vie, že používanie mobilu počas jazdy zvyšuje riziko havárie. Napriek tomu disciplína ustupuje zvyku.
Lucia Solomon, inštruktorka a majiteľka školy SuperDRIVE, prirovnáva telefonovanie či písanie správ k jazde naslepo: „Je to, akoby ste si nasadili pásku na oči a rozhodli sa jazdiť poslepiačky. Vodič má ilúziu, že situáciu zvláda, ale mozog nestíha spracovať premávku aj mobil naraz.“
Nepozornosť zabíja
Podľa dopravných štatistík je až 49 % nehôd na Slovensku spôsobených porušením povinností vodiča – najčastejšie ide práve o nevenovanie sa vedeniu vozidla. V roku 2024 to predstavovalo 5631 nehôd a približne 128 obetí. Ide o tragédie, ktorým sa podľa odborníkov dalo predísť jedinou vecou – plnou pozornosťou vodiča.
Ako dlho šoféri vydržia bez mobilu?
Najväčšia skupina vodičov (58 %) používa mobil menej než 10 minút za hodinu jazdy. Až 30 % tvrdí, že mobil za volantom nepoužívajú, no podrobnejšie odpovede ukazujú, že aj medzi nimi je veľa takých, ktorí si telefón vezmú „len na chvíľu“. Nebezpečná menšina – 9 % vodičov – s mobilom v ruke strávi až pol hodiny z hodiny jazdy.
Najčastejšou výhovorkou je navigácia alebo rýchly telefonát. Odborníci však upozorňujú, že aj krátke sekundy nepozornosti môžu rozhodnúť o osude. Auto totiž aj za pár sekúnd prejde desiatky metrov, počas ktorých vodič nereaguje na žiadny podnet z premávky.
Používate počas šoférovania mobil? Dajte si pozor, môžete sa dostať do hľadáčika polície
Mobil ako odmena
Dopravný psychológ Karol Kleinmann zdôrazňuje, že problém nie je len v technike, ale aj v ľudskej psychike. Každé pípnutie mobilu predstavuje pre mozog malú odmenu v podobe dopamínu. „Nevieme, či správa bude dôležitá alebo zábavná. Práve táto nepredvídateľnosť vytvára silné nutkanie pozrieť sa,“ vysvetľuje. Najmä mladší vodiči, ktorí sú zvyknutí byť neustále online, majú podľa neho problém odolať.
Ilúzia bezpečia
Pätina vodičov priznala, že mobil používajú vtedy, keď to považujú za bezpečné – napríklad pri státí na semafore alebo v slabej premávke. Tento „systém“ je podľa odborníkov mimoriadne nebezpečný. Vodič si vytvára ilúziu kontroly a postupne posúva hranicu, kedy si dovolí mobil použiť. To vedie k zlozvyku, ktorý sa časom stáva automatickým.
Strata sociálnej kontroly
Kedysi dokázala prítomnosť spolujazdca vodiča odradiť od používania mobilu. Podľa prieskumu sa však dnes 36 % šoférov správa rovnako, či už vezie rodinu, alebo cestuje samo. Až 83 % vodičov tvrdí, že ich mobil nikdy nedostal do krízovej situácie – realita však podľa štatistík hovorí opak.
Technológie pomáhajú, ale nezachránia
Moderné autá ponúkajú handsfree, bluetooth či projekčné displeje. Podľa odborníkov však konečné rozhodnutie ostáva na vodičovi. „Telefonovanie za volantom je vážny priestupok. Vodič s telefónom pri uchu môže prehliadnuť dopravnú situáciu, vybočiť z jazdného pruhu alebo ohroziť chodcov,“ upozorňuje Peter Mihálik z T.O.P Auto Bratislava.
Technológie dokážu riziko znížiť, no nenahradia disciplínu a zodpovednosť.
SuperDRIVE apeluje na zmenu správania
Škola bezpečnej jazdy SuperDRIVE pôsobí už 17 rokov na Slovensku, v Česku aj Rakúsku a vyškolila vyše 60-tisíc vodičov. Jej cieľom je znižovať počet nehôd a učiť vodičov zvládať krízové situácie.
„Ak chceme jazdiť bezpečnejšie, niekedy stačí ten najjednoduchší krok – odložiť mobil,“ uzatvára Lucia Solomon.