Plán obnovy láka aj obce v susedstve Trnavy, žiadajú príspevok na cyklotrasy

Okrem Trnavy sa o peniaze na budovanie cyklistickej infraštruktúry z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti uchádzajú aj susedné obce Bohdanovce nad Trnavou a Dolné Lovčice.

Deti chodia na bicykloch aj do školy

Obe plánujú budovať bezpečné cyklotrasy do susedných obcí. V druhej výzve v rámci Plánu obnovy a odolnosti je na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry k dispozícii 30 miliónov eur bez DPH, žiadať o príspevok bolo možné do konca januára.

Dolné Lovčice sa podľa starostu Tomáša Bartoviča potrebujú bezpečnou cyklotrasou spojiť so susednou obcou Zavar. „Naše deti chodia do Zavara do školy a ďalší obyvatelia za občianskou vybavenosťou. Verím, že toto všetko bude pri vyhodnocovaní našej žiadosti zohľadnené,“ povedal starosta Bartovič.

Bicykel je medzi oboma obcami bežným dopravným prostriedkom dávno, lenže cesta pre množstvo áut už prestáva byť bezpečnou. Dolné Lovčice žiadajú na tri metre širokú cyklotrasu s dĺžkou 340 metrov príspevok vo výške viac ako 390-tisíc eur, jej súčasťou bude aj premostenie miestneho potoka.

Cyklistické spojenie zo Zavara

Keďže Trnavský samosprávny kraj pripravuje cyklistické spojenie zo Zavara do priemyselnej zóny pri automobilke Stellantis, ľudia z Dolných Lovčíc by sa dostali až tam.

Obec Bohdanovce nad Trnavou žiada podľa starostu Ivana Bočka z Plánu obnovy a odolnosti viac ako 340-tisíc eur na 1144 metrov dlhú cyklotrasu smerom na obec Boleráz po kataster Klčovian.

Trnavský samosprávny kraj sa hlási k vybudovaniu jej 11 kilometrového pokračovania až do Smoleníc. Na už existujúcu cyklotrasu Bohdanovce – Špačince sa má pripojiť aj Trnava, v budúcnosti by sa tak Trnavčania mohli na bicykloch dostať až do Malých Karpát.