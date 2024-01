PIX ROBOBUS – dopravný prostriedok, ktorý je revolúciou v mestskej mobilite (video)

PIX Robobus, inovatívny projekt spoločnosti PIX Moving, predstavuje zásadný posun v oblasti mestských dopravných riešení. Tento autonómny „jazdiaci raketoplán“ je nielen dopravným prostriedkom, ale skutočným multifunkčným priestorom, ktorý mení každú cestu na jedinečný zážitok.

Modularita a prispôsobivosť: Od vozidla po mobilnú telocvičňu

Hlavným rysom Robobusu je jeho unikátna modularita a prispôsobivosť. Vďaka inovatívnym interiérovým riešeniam sa dokáže transformovať na rôzne prostredia – od zasadacích miestností, cez knižnice, až po telocvične a kaviarne. Takáto flexibilita umožňuje Robobusu vyhovieť rôznym potrebám a preferenciám cestujúcich, čím nadobúda nový rozmer v koncepte transportnej mikrocirkulácie.

Technologický pokrok: AI a generatívny dizajn

Proces navrhovania a výroby Robobusu je riadený umelou inteligenciou a využíva pokročilé technológie ako generatívny dizajn, 3D tlač a robotické ramená. Tento agilný prístup k výrobe, spolu s udržateľnými materiálmi, nielenže zvyšuje flexibilitu výroby, ale tiež reprezentuje záväzok spoločnosti chrániť životné prostredie.

Vonkajší dizajn Robobusu je moderný a harmonický, odrážajúci mestskú estetiku s nádychom roztomilosti. S integrovanou technológiou autonómneho riadenia a schopnosťou L4 autonómie ( úroveň automatizácie jazdy vozidla, ktorá nevyžaduje ľudský zásah, pozn. redakcie) je Robobus bezpečný a efektívny v rámci mestského prostredia. Jeho obojsmerný pohyb a viacero scenárov použitia umožňujú prispôsobiť ho rôznym prepravným potrebám.

Ide o nový koncept mestskej mobility?

Robobus je ideálnym riešením pre zdieľanú mobilitu a služby dochádzania v mestských prostrediach, ako sú turistické atrakcie, univerzitné areály, priemyselné parky, alebo letiská. Vie zabezpečiť dochádzanie až 6 osôb na vzdialenosť 5 kilometrov a to na dennej báze. Modulárne usporiadanie odnímateľnej karosérie a podvozku umožňuje zas jeho transformáciu na širokú škálu robotických vozidiel typu Mobility-as-a-Service. To z tohto dopravného prostriedku robí nielen vozidlo, ale pohyblivý priestor, ktorý prináša novú dimenziu do konceptu mestského cestovania.