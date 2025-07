Bratislavčania už poznajú dátum spustenia električky do Petržalky, pribudnú aj nové verejné priestory - VIDEO

Petržalská električka získala potrebné rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja o predčasnom užívaní trate a po uplynutí lehoty pre nadobudnutie právoplatnosti tak bude spustená do plnej prevádzky. Prví cestujúci sa ňou podľa hovorcu bratislavského magistrátu Peter Bubla odvezú v nedeľu 27. júla.

Na nosný systém čakala Bratislava desiatky rokov

Ešte predtým, cez víkend 19. a 20. júla, prebehne ďalšie kolo zaškoľovacích jázd vodičov električiek, ktorí na tejto trati začnú onedlho pravidelne jazdiť. Petržalke okrem električky zároveň pribudnú nové kvalitné verejné priestory a 6 kilometrov novej segregovanej cyklotrasy, čo rovnako zlepší kvalitu života všetkým, ktorí denne cestujú za prácou, školou, či oddychom do iných mestských častí.

Na nosný dopravný systém čakala Petržalka a s ňou celá Bratislava desiatky rokov. Pôvodnú predstavu metra neskôr nahradil projekt električky, ktorý naštartovali a výrazne posunuli primátori Milan Ftáčnik a Ivo Nesrovnal.

Stabilizácia a opätovné rozbehnutie prác

„Súčasnému vedeniu mesta a celému magistrátnemu tímu pripadla úloha dotiahnuť tento projekt do úspešného štartu. Zhotoviteľ Aldesa, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, prevzal stavbu 1. novembra 2021. Začiatok stavby však vôbec nebol jednoduchý, bol spojený s covidom, lockdownami aj cenovou krízou po vypuknutí vojny na Ukrajine, po ktorej bol zhotoviteľ dokonca pripravený zo stavby odísť,“ v skratke zosumarizoval priebeh výstavby Bubla. Indexáciou cien, ktorú schválil riadiaci orgán, sa podarilo situáciu zastabilizovať a práce znovu rozbehnúť.

Do spustenia električky 27. júla budú nainštalované prístrešky, dokončené budú finálne terénne úpravy pozdĺž trate, chodníky obsluhujúce električkovú trať, vrátane pešieho prepojenia so Slnečnicami, hotové budú tiež všetky priecestia a vyznačená bude celá cyklotrasa od Janíkovho dvora do centra mesta.