Odvolaný šéf košických cestárov sa objavil v práci, údajne mu na stole ostali rozpracované veci

Odvolaný generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Anton Trišč sa v pondelok objavil v práci. Informoval o tom Korzár.

Trišč sa pre nich vyjadril, že bol videný v práci, keďže mu na stole ostali rozpracované veci, pre ktoré si prišiel. Nepotvrdil však, či bude v Správe ciest KSK naďalej pôsobiť.

Ostane Trišč zamestnaný?

Predseda KSK Rastislav Trnka po zasadnutí krajského zastupiteľstva k Triščovmu odvolaniu nevedel uviesť, či Tričš ostane zamestnaný v krajskej správe ciest. Ako uviedol Korzár, na otázky o personálnych pomeroch v Správe ciest KSK im do uzávierky neodpovedala ani hovorkyňa župy Katarína Strojná, verejnosť však podľa nej budú včas informovať.

„Obvinený Trišč sa vrátil z väzby, údajne zasadol na stolec v svojom kanclíku a čaká na ďalšie zásadné kroky „super“ manažéra v súčasnosti obvineného Trnku. Nuž uvidíme posuny na „teplých“ flekoch v Správe ciest KSK. Kde vlastne zakotví obvinený Trišč?,“ komentoval na sociálnej sieti jeden z krajských poslancov Miloš Ihnát.

Hľadajú nového šéfa

KSK momentálne hľadá nového šéfa Správy ciest KSK, záujemcovia o tento post sa môžu hlásiť do 8. januára 2024. Od 13. novembra 2023 je zároveň dočasným riadením Správy ciest KSK poverený doterajší riaditeľ prevádzkového úseku Peter Vaľko, ktorý bude funkciu zastávať až do úspešného ukončenia výberového konania, prípadne do odvolania.

To ale kritizuje skupina poslancov zastupiteľstva KSK, ktorú okrem Ihnáta tvoria aj Lucia Gurbáľová, Jaroslav Polaček (primátor mesta Košice), Iveta Rušinová a Štefan Laský.

Podali aj podnet na Krajskú prokuratúru Košice, sú totiž toho názoru, že poverenie Vaľka je nezákonné, keďže ho predtým neschválilo zastupiteľstvo. Podnet tiež smeruje k tomu, že Trnka neotvoril počas mimoriadneho zastupiteľstva k Triščovmu odvolávaniu rozpravu.

Sám sa vzdal funkcie

Poslanci zastupiteľstva KSK vo štvrtok 23. novembra vzali na vedomie Triščovo vzdanie sa funkcie generálneho riaditeľa Správy ciest KSK. Spravili tak na rokovaní krajského zastupiteľstva. Za hlasovalo 46 poslancov, jeden sa zdržal a nik nebol proti.

Trišč sa k danému dňu písomne vzdal funkcie, a teda pominuli dôvody na jeho odvolanie, ku ktorému bolo krajské zastupiteľstvo pôvodne zvolané.

Predseda KSK Trnka v rámci zasadnutia krajského zastupiteľstva, na ktorom sa krajskí poslanci venovali jedinému bodu, a to odvolávaniu generálneho riaditeľa Správy ciest KSK, neotvoril rozpravu. Trnka neotvorenie rozpravy po skončení zastupiteľstva obhajoval tým, že pominuli dôvody na predmetný bod, ku ktorému bolo zastupiteľstvo zvolané.