Obyvatelia Myjavy neprídu o autobusový spoj do Bratislavy, Trnavský kraj uľahčí cestovanie aj zo Šamorína

Trnavský kraj zareagoval na zmenu grafikonu vlakovej dopravy prispôsobením liniek regionálnej autobusovej dopravy tak, aby bola zabezpečená nadväznosť spojov.
Zároveň využíva túto príležitosť na zavedenie užitočných noviniek, ktoré zlepšia obslužnosť územia s presahom do Bratislavského aj Trenčianskeho kraja. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Zmeny v regionálnej autobusovej doprave
Župa pripravila tri zmeny v regionálnej autobusovej doprave. „Prvá novinka umožňuje obyvateľom Záhoria cestovať na jeden lístok až do Trnavy. Skombinovaním regionálnej autobusovej dopravy, ktorú pre kraj zabezpečuje dopravca SKAND Skalica, a mestskej autobusovej dopravy v Trnave prinášame obyvateľom jednoduchšie a výhodnejšie cestovanie,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Druhou zmenou je, že Trnavský kraj preberá do pôsobnosti časť spojov, ktoré Trenčiansky kraj prestal financovať. Vďaka tomu zostáva zachovaná mobilita obyvateľov v prirodzenom regióne kopaníc. Zachovaná zostane linka Senica – Podbranč – Myjava. Obyvatelia Myjavy neprídu o autobusový spoj do Bratislavy, pretože Trnavský kraj predĺžil linku Bratislava – Trnava – Jablonica.
Tri nové spoje medzi Šamorínom a Bratislavou
Treťou novinkou je zavedenie troch nových ranných spojov medzi Šamorínom a Bratislavou, ktoré bude preň zabezpečovať dopravca SAD Dunajský Streda.
Ako spresnil Peter Kováčik z odboru komunikácie Trnavského kraja, jedna z nich je zrýchlená, využíva rýchlostnú cestu R7. Vďaka tomu sa cestujúci dostanú do hlavného mesta rýchlejšie a pohodlnejšie, nakoľko doposiaľ bývali autobusy preplnené.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začala od nedele 14. decembra jazdiť podľa nového cestovného poriadku 2025/2026. Nový železničný grafikon má podľa ZSSK priniesť rýchlejšie diaľkové spojenia, posilnenie vyťažených regionálnych tratí a návrat k stabilným intervalom po ukončení viacerých výluk na infraštruktúre. Zároveň reaguje na dopyt cestujúcich a prináša prehľadnejšie nadväznosti spojov.