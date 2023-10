Nikto nie je dokonalý, zastal sa Lančarič diaľničiarov a neuzavretý tender neohrozí zníženie nákladov na výber mýta

Poverený minister dopravy Pavol Lančarič sa neobáva, že predlžovanie súťaže na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému v réžii štátu ohrozí plány na zníženie podielu nákladov na výnosoch. Podľa neho to do budúcna minimálne v krátkodobom výhľade neznamená žiadne riziko.

„Tým ale nechcem povedať, že od tohto odstupujeme, pretože potrebujeme urobiť aj vlastný systém. Jednak ako zálohu aj preto, že chceme na tomto systéme budovať ďalšie inovatívne riešenia,“ uviedol na sociálnej sieti pri bilancovaní svojho pôsobenia v úradníckej vláde Lančarič. Situácia s mýtom v súčasnosti a pred rokom je podľa neho úplne odlišná.

Iný spôsob výberu mýta

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je podľa dosluhujúceho rezortného šéfa už v pokročilom procese testovania štyroch poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS).

„Prejdeme s najväčšou pravdepodobnosťou už od 1. januára alebo od prvých januárových dní na úplne iný spôsob výberu mýta, ktorý zároveň bude nielen slovenský, ale aj celoeurópsky. Naši dopravcovia nebudú musieť mať v aute niekoľko tzv. OBU jednotiek, bude im stačiť jedna. Dostaneme sa k zásadne iným nákladovým úrovniam,“ poznamenal Lančarič.

Minister dopravy pripomenul, že za výber mýta cez systém EETS sa bude platiť 4,5 % a ešte nejaké sprievodné náklady, ale to podľa neho nie je podstatné.

Nástupca Ráž ml.

„Dostaneme sa do situácie, ktorá bude úplne iná, a potrebujeme ju teraz ukončiť a uzavrieť,“ podotkol Lančarič. Ako pokračoval, čiastočne to umožní nielen zavedenie EETS a jeho testovanie, ale aj to, že jeden z dvoch mýtnych tendrov – na mýtne služby – je už uzavretý. Diaľničiari zatiaľ nepodpísali zmluvu s vybraným českým dodávateľom CzechToll, sesterskou spoločnosťou SkyTollu.

Súťaž na informačný systém pre nový národný mýtny systém, vrátane služieb technickej podpory, nie je ani po takmer troch rokoch ukončená. Predlžujú ju aktuálne opakované námietky proti vyhodnoteniu ponúk na základe nových rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Minister už avizoval do konca októbra podanie návrhov na prehodnotenie posledného rozhodnutia ÚVO, podľa ktorého má NDS ponuky v mýtnom tendri vyhodnotiť opakovane už tretíkrát do 4. decembra. Návrhy pôjdu na ÚVO aj na Generálnu prokuratúru SR. Diaľničiari v tomto tendri opakovane potvrdili za víťaza takisto CzechToll.

Lančarič odporúča svojmu nástupcovi, ktorým má byť nominant Smeru-SD Jozef Ráž mladší, v mýte pokračovať podľa neho v dobre nastúpenej ceste.

Jediný správny spôsob

„Zmluva so SkyTollom na budúci rok sa ešte bude musieť predĺžiť, ale nebude vyvolávať také náklady ako v minulosti, keď tu bol vlastne jediný exkluzívny provider,“ povedal minister dopravy. Od EETS sa podľa neho nedá odstúpiť, lebo ako hovorí, to je jednoznačná budúcnosť a neexistuje lepší a lacnejší spôsob výberu mýta. „Treba pokračovať v dokončení tendra a implementácii národného riešenia. To bude oveľa menšie a lacnejšie riešenie, umožní nám ďalší vývoj,“ tvrdí Lančarič.

Dodal, že NDS ako komukoľvek možno vyčítať mnoho vecí, lebo nikto nie je dokonalý, ale spôsob ako nabehli a realizujú prechod na nové mýto, je jediný správny.