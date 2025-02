Namiesto 90 eur, zaplatili za elektronickú diaľničnú známku 104 eur. Viacerí motoristi naleteli na podvodné stránky

Pri nákupe elektronických diaľničných známok buďte opatrní. Na internete je totiž viacero stránok prezentujúcich sa za oficiálneho predajcu e-známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť. Upozorňuje na ne TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Vo vyhľadávači po zadaní „diaľničná známka“ vám totiž medzi prvými ponúkne niekoľko zaručených stránok, ktoré predávajú e-známky. Až po zaplatení si viacerí uvedomia, že naleteli a preplatili minimálne 15 eur. Televízii sa ozvali viacerí podvedení, ktorí sa podelili o svoju skúsenosť.

Skúsenosti podvedených

„Dala som si do prehliadača eznamka a vlastne prvá stránka, čo mi vyskočila, tak cez ňu som išla,“ uviedla jedna z nakupujúcich. Namiesto 90 eur však zaplatila až 104 eur. Dokonca správcovia stránky nezmenili 20-percentnú DPH na 23-percentnú.

Ďalší si síce overil, koľko stojí známka a aj stránka uvádzala sumu 90 eur, nakoniec mu však pri platbe stiahlo 104,99 eur.

„Minulý rok som si kupoval diaľničnú známku tiež podobným systémom a stiahlo mi to z účtu 70 eur a tento rok to bolo obdobné, diaľničná známka má stáť 90 eur a išiel som to znova zaplatiť a vyhodilo mi to 109 eur,“ povedal televízii iný podvedený kupujúci.

Nakupujte cez oficiálne kanály

Elektronické diaľničné známky kupujte priamo cez oficiálne predajné kanály, na čo upozorňuje aj hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák. „Či už cez stránku eznamka.sk, cez rovnomennú aplikáciu alebo formou oficiálnych predajných miest,“ doplnil Ferenčák.

„Cez oficiálne predajné kanály majú istotu, že platia tú sumu, ktorú určuje zákon. Druhým dôvodom je administratíva v prípade reklamácie,“ dodal hovorca.

Pozor si však treba dať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde sú podobné nekalé praktiky. Môžete prísť nielen o financie, ale aj o údaje z platobnej karty, čím vám z účtu stiahnu niekoľkonásobne viac peňazí.