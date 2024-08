Na uzatvorený most v Seredi ani po jeho podopretí autá nepustia, nedovolí to statika

Slovenská správa ciest nepustí autá na uzatvorený most na ceste I. triedy v Seredi ani po jeho podopretí.

Dôvodom je statický posudok, podľa ktorého by cez most mohlo prechádzať len jedno auto, aj to len rýchlosťou do 10 kilometrov za hodinu, čo by problém neriešilo.

Dokumentáciu a povolenie už majú

Most tak zostane naďalej zatvorený pre automobilovú dopravu, využívať ho môžu len cyklisti a chodci. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré Slovenská správa ciest zaslala vedeniu mesta.

Cestári dali uzatvorený most na ceste I. triedy nad železničnou traťou podoprieť a následne si objednali statický posudok s cieľom zistiť, či by bolo možné povoliť na moste prejazd dopravy do 3,5 tony v smere do mesta a odľahčiť tak dopravu na R1 v úseku pripájača na Dolnú Stredu.

„Posúdenie statiky mosta expertom však ukázalo, že súčasný stav mosta by umožnil prejazd jediného vozidla do 3,5 t pri maximálnej rýchlosti 10 kilometrov za hodinu. K tomu by bolo treba zabezpečiť maximálne dodržiavanie tohto pravidla nepretržitou kontrolou prejazdu. Takto nastavený režim by však nijako nevyriešil dopravnú situáciu v Seredi,“ uvádza SSC vo svojom stanovisku.

SSC ďalej sereďskú radnicu informovala, že už zabezpečila kompletnú dokumentáciu, projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na výstavbu nového mosta.

Začať chcú v budúcom roku

Príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania zhotoviteľa nového mostu v Seredi je vo finálnej fáze a bude vyhlásené na jeseň tohto roku.

S komplexnou obnovou mosta, to znamená zbúranie terajšieho a výstavbu nového, chce začať najneskôr v prvej polovici roku 2025.

Primátor Serede Ondrej Kurbel sa podľa hovorkyne sereďskej radnice Zuzany Slahučkovej na stretnutí s generálnym riaditeľom SSC Norbertom Polievkom vyjadril, že nie je spokojný s tým, ako sa situácia vyvinula, ani s tým, akým tempom sa problém sereďského mosta rieši.