Na úsekoch R1 Via Pribina sa začali čiastočné dopravné obmedzenia, dôvodom sú stavebné úpravy

Rýchlostná cesta R1 Via Pribina medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a na severnom obchvate Banskej Bystrice bude postupne obnovená.

Spoločnosť Via Pribina Operations, ktorá zabezpečuje prevádzku a údržbu týchto úsekov R1 ako prvého projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku, začala v stredu so stavebnými úpravami.

Vymenia nielen obrusnú vrstvu

Z tohto dôvodu bude doprava na vybraných úsekoch priebežne čiastočne obmedzená.

Výmena obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia na severnom obchvate Banskej Bystrice na R1 potrvá od 3. apríla do 1. júna na takmer 5,5- kilometrovom úseku medzi kilometrami 164 – 169,4 postupne v oboch smeroch.

Ako správca R1 Via Pribina informoval, súčasne budú práce aj na križovatke Cementárenská a následne aj na križovatke Kostiviarska.

Stavebné úpravy s rovnakým zameraním na R1 pri Nitre v smere na Trnavu budú od 3. do 13. apríla na 3,3-kilometrovom úseku medzi kilometrami 41,95 až 45,25.

Nasledovať budú ďalšie úseky

„Po ukončení prác v smere na Trnavu pristúpime k realizácii výmeny obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia v smere na Banskú Bystricu od 13. apríla po jednotlivých úsekoch,“ oznámila Via Pribina Operations.

Tieto práce na úsekoch v dĺžke 37 kilometrov budú trvať priebežne do 24. apríla na úseku od kilometra 41,95 po kilometer 45,25, od 14. mája do 25. mája na troch úsekoch medzi kilometrami 45,25 – 53,75 a nakoniec do 28. augusta na ôsmich úsekoch medzi kilometrami 53,75 – 79,05.

Správca R1 Via Pribina, ktorá má v rámci tohto PPP projektu celkovú dĺžku 51,6 kilometra, vzhľadom na aktuálne stavebné úpravy a čiastočne obmedzenú dopravu poprosil motoristov o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značení a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmito úsekmi vzhľadom na pracovníkov na ceste.

Koncesiu majú na tridsať rokov

Prvá časť R1 Via Pribina na trase Nitra – Selenec – Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke takmer 46 kilometrov je v prevádzke od konca októbra 2011. Druhú, oddelenú časť projektu – severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke 5,7 kilometra, otvorili v závere júla 2012.

Trasa R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami nadviazala na úseky R1 Nitra – Trnava a Hronský Beňadik – Banská Bystrica, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Vznikol tak súvislý ťah R1 Trnava – Banská Bystrica v dĺžke takmer 170 kilometrov.

Koncesionárom PPP projektu na R1 Via Pribina je na tridsať rokov spoločnosť Via Pribina (predtým Granvia), je za ňou konzorcium francúzskych spoločnosti Vinci Concessions a Meridiam Infrastructure.

Stavbu R1 Via Pribina zhotovila spoločnosť Granvia Construction, jej prevádzkovateľom je spomínaná spoločnosť Via Pribina Operations (pôvodne Granvia Operation) s akcionárom Vinci Highways.