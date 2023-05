Na Spiši obnovujú päť mostov, ktoré boli postavené v 50. až 80. rokoch minulého storočia

Rekonštrukciou piatich mostov na Spiši pokračuje rozsiahla obnova cesty druhej triedy II/547. Investícia predstavuje viac ako 1,7 milióna eur, Košický samosprávny kraj práce financuje z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Druhá etapa projektu

Všetky z týchto mostov boli podľa predsedu kraja Rastislava Trnku postavené v 50. až 80. rokoch minulého storočia, pričom najstarší z nich v obci Kolinovce (okr. Spišská Nová Ves) je z roku 1945.

Rekonštrukcia mostov od hraníc okresu Košice-okolie po Spišské Vlachy na hlavnej dopravnej tepne predstavuje druhú etapu projektu. Ide o most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok pred Štefanskou Hutou, spomínaný most cez potok Studenec v Kolinovciach a dva mosty pred Spišskými Vlachmi – cez potok Oľšavec a cez Slatvinský potok.

Pribudne aj nová vozovka

Práce na mostoch zahŕňajú odstránenie mostných zvrškov, ako aj zvodidiel a vozovky až po povrch dosky, ktoré tvoria nosnú konštrukciu. „Vybudovaná bude nová spriahajúca doska, nový mostný zvršok aj nová vozovka. Dno miestnych potokov vyčistia a vytvoria aj kamenné sklzy na odvod vody,“ informoval hovorca kraja Michal Hudák. Mosty podľa jeho slov demolovať nebudú, v rámci rekonštrukcie zosilnia nosné konštrukcie.

Cestári pracujú vždy po poloviciach, vďaka čomu budú úseky podľa hovorcu počas rekonštrukcie prejazdné.Vodiči však musia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Doprava v úsekoch je riadená svetelnou signalizáciou s nastavenými časovými intervalmi prejazdu.