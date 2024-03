Na Slovensku väčšina preletov dronov nie je regulovaná, podľa ministra dopravy má nová novela zákona uľahčiť ich používanie (video)

Pri používaní dronov na Slovensku nie je v súčasnosti regulovaných 94 % ich preletov. Novela zákona o civilnom letectve, ktorú tento týždeň schválila vláda, umožňuje vytvoriť rámec pre registráciu dronov.

Nová legislatíva

Podľa Ministerstva dopravy SR nová legislatíva po takmer 26 rokoch umožní okrem regulovania ich prevádzky lepšie monitorovať vzdušný priestor a zvýšiť bezpečnosť letovej prevádzky.

„Toto je najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie a do budúcna sa predpokladá, že drony budú doručovať poštu alebo jedlo,“ informoval na sociálnej sieti vo videu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podľa neho je schválená novela leteckého zákona veľmi podstatný krok k tomu, aby každý dron mal svoj odpovedač so zaregistrovaným číslom a aby boli registrované v rámci slovenského neba.

„To je zákon, ktorý umožňuje do budúcna mať register týchto dronov. Uľahčí to ich používanie na celom území Európskej únie, to znamená aj v zahraničí,“ dodal minister dopravy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Navrhovaná účinnosť leteckého zákona je 1. júla 2024. Vyžívanie bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space tak bude mať komplexnú národnú úpravu.

Letecký zákon

Novela zároveň znamená aj čiastočnú implementáciu Stratégie ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel v rôznych oblastiach, napríklad kritickej infraštruktúry, ochrany súkromia, či neoprávneného monitorovania objektov štátneho záujmu alebo ochrany objektov osobitnej dôležitosti.

V súčasnosti na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravuje letecký zákon iba čiastočne.

Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore SR.

Prudký nárast používateľov dronov

Asociácia Mám Dron na svojom portáli uvádza, že prudký nárast používateľov dronov v posledných rokoch má za následok zvýšenú koncentráciu používateľov vzdušného priestoru.

Otázky vzájomnej integrácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky sú preto z hľadiska bezpečnosti kľúčové. Prevádzku bezpilotných prostriedkov v členských štátoch Európskej únie upravujú nariadenia Európskej komisie.

„Na Slovensku sa začali tieto nariadenia uplatňovať v septembri 2023, pričom platí, že sú právne nadradené národnej legislatíve, ktorá upravuje niektoré špecifické body prevádzky dronov – na Slovensku sú to napríklad letecké práce,“ informuje asociácia.

Ďiaľková identifikácia

Od 1. januára 2024 musia byť drony vybavené systémom diaľkovej identifikácie. Všetky drony operujúce v otvorenej kategórii musia vysielať svoje ID číslo a údaje o polohe.

„To je možné vďaka systémom priamej alebo sieťovej diaľkovej identifikácie. Viaceré novšie modely dronov od rôznych výrobcov majú tento systém už zabudovaný,“ priblížila asociácia Mám dron. Dôležité je podľa nej skontrolovať či dron obsahuje takýto systém.

„Pokiaľ dron neobsahuje systém diaľkovej identifikácie, je potrebné si zabezpečiť externý modul diaľkovej identifikácie,“ dodala.