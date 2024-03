Na plánovanom úseku diaľnice D1 Turany - Hubová sa budú stavať tunely, potvrdil minister dopravy Ráž

Posledný nerozostavaný úsek na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Košicami by sa mal predsa len stavať v tunelovom variante.

Iné riešenie pre plánovaný úsek D1 Turany – Hubová, ktorý prepojí Turiec s Liptovom, by znamenalo návrat o niekoľko rokov na začiatok prípravy výstavby.

Definitívne rozhodnutie

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom informoval vo štvrtok po stretnutí so starostami dotknutých obcí regiónu v Hubovej v okrese Ružomberok, kde diskutovali o aktuálnom stave prípravy spornej diaľničnej stavby.

„Môžeme dnes s istotou povedať, že tunelový variant je definitívne rozhodnutie,“ informoval vo videu ministerstva dopravy na sociálnej sieti Jozef Ráž.

„Akékoľvek vracanie sa k minulosti a posudzovanie možných iných variantov, ktorých bolo nakreslených dokopy možno dvadsať, nemá zmysel,“ upozornil.

Podľa neho by to bol krok späť, ktorý by znamenal vrátiť sa v čase minimálne o päť rokov a začať projektovať úplne nanovo.

Obavy o podzemnú vodu

Dotknuté obce na severe Slovenska sa v spojitosti s tunelovým variantom úseku D1 Turany – Hubová dlhodobo obávajú straty podzemných vôd a skôr by uprednostnili variant úseku údolím Váhu bez tunelov.

Súčasťou 13,5-kilometrového úseku majú byť tunely Korbeľka (takmer 5 900 metrov) a Havran (cez 2 800 metrov).

Odhadované náklady stavby sú približne jedna miliarda eur, pričom zdroje jej financovania nie sú zatiaľ známe. Jednou z možností realizácie projektu by mohlo byť využitie verejno-súkromného partnerstva, teda PPP.

Nedávne rozhodnutie Okresného úradu Žilina na následné posúdenie vplyvov diaľnice na životnú prostredie podľa ministra dopravy umožňuje pokračovať v prípravných procesoch.

Podaných je viacero odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je už podaných viacero odvolaní, rozhodnúť o nich má sekcia vôd na Ministerstve životného prostredia.

„Medzi tými, ktorí sa odvolali, boli aj dvaja starostovia dotknutých obcí, ktoré sa obávajú toho, že im klesne úroveň spodných vôd. Aj dnes zaznelo od prítomných odborníkov, že úbytky podzemných vôd po dokončení výstavby tunelov budú maximálne na úrovni 10 %, čo by malo byť akceptovateľné,“ priblížil Jozef Ráž.

Občanom podľa neho tiež ponúkli, aby v rámci územného a stavebného konania uplatnili svoje požiadavky na tzv. kompenzačné opatrenia, resp. vyvolané investície, ktoré sú ochotní realizovať.