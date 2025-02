Most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici nahradia novým, mesto hľadá zhotoviteľa

Banská Bystrica vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu nového oceľového mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. Ten nahradí existujúci most postavený v roku 1956, ktorý bol na základe výsledkov diagnostiky a statického posúdenia uzavretý pre automobilovú dopravu.

Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,7 milióna eur s DPH. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. februára 2025.

Bez automobilovej dopravy

S výstavbou nového bezpečného, 36 metrov dlhého a 8 metrov širokého promenádneho mosta pre peších a cyklistov by sa podľa hovorkyne primátora Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej mohlo začať v druhej polovici roka 2025.

Napriek tomu, že na novom moste sa už s automobilovou dopravou neráta, projektovaný je tak, aby ho v prípade mimoriadnych situácií mohli využiť záchranné zložky.

K projektovej dokumentácii na nový most, ktorý prepája centrum mesta s malou železničnou stanicou, sa vyjadrovali pamiatkári, ale aj Slovenský vodohospodársky podnik.

„Od vodohospodárov sme museli získať súhlas a základné parametre, ako by mal most vyzerať, aby nespôsoboval počas vysokej hladiny Hrona problémy. Keďže existujúci most sa nachádza v pozícii storočnej vody a pri záplavách bude preliaty, jeho konštrukcia musí byť subtílnejšia, aby nezachytávala nánosy a naplaveniny, ktoré by mohli spôsobiť vybreženie Hrona aj mimo existujúcej protipovodňovej ochrany. Z tohto dôvodu nebude mať nový most tvar ako v minulosti,“ objasňuje 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Väčšiu časť zafinancujú eurofondy

Nový most bude financovaný z väčšej časti z eurofondov. „Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica schválila v rámci európskych fondov a štátneho rozpočtu na výstavbu nového mosta 1,34 mil. eur. Rozdiel by mal byť financovaný z rozpočtu mesta. Očakávame, že konečné náklady budú nižšie, čo bude známe po ukončení procesu verejného obstarávania,“ informoval Vladimír Brieda, vedúci oddelenia implementácie projektov Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Po vybudovaní nového mosta plánuje samospráva v druhej fáze vytvoriť projekt oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov, na ktorý má spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. V súčasnosti na túto stavbu prebieha proces územného konania.