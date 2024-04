Most pred obcou Veľké Raškovce zrekonštruujú, vodiči by sa mali pripraviť na dlhšie dopravné obmedzenia

Úplne uzavretý most

„Počas rekonštrukcie bude most úplne uzavretý od pondelka 15. apríla do 4. júla 2024 bez prerušenia. Vozidlá budú jazdiť po dočasnej obchádzkovej trase. Tá povedie po ceste III/3744 cez obec Drahňov do obce Budkovce. Odtiaľ bude možné pokračovať na cestu III/3765 smerom na Dúbravku, alebo sa vrátiť po ceste III/3745 do obce Slavkovce a Malé Raškovce,“ priblížila samospráva. Prostriedky na rekonštrukciu, temer 238-tisíc eur, budú z rozpočtu košickej župy.

„Vzhľadom na šírkové parametre tohto mosta jeho rekonštrukciu nie je možné realizovať za čiastočnej premávky, most musíme počas prác úplne uzavrieť. Obchádzková trasa povedie cez susedné obce, jej dĺžka je 23 kilometrov. Vzhľadom na tieto výrazné dopravné obmedzenia je našou prioritou zrekonštruovať most za čo najkratší možný čas tak, aby táto celková uzávera trvala najviac tri mesiace,“ vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka.

Zlý stavebno-technický stav

Temer 50-ročný most cez kanál pred obcou Veľké Raškovce sa nachádza vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Má skorodované nosníky, aj nefunkčnú hydroizoláciu. Poškodená je i vozovka, bezpečnostné zariadenia či rímsy.

Pri rekonštrukcii by mal byť vybúraný celý mostný zvršok, ako aj poškodené nosníky. Osadené by mali byť nové nosníky, úpravou prejde aj spodná časť nosnej konštrukcie.

Vybudované by malo byť aj opevnenie koryta, ktoré v súčasnosti absentuje. Pri rekonštrukcii bude vybudovaná aj nová vozovka a osadené budú bezpečnostné zariadenia.