Mimoriadna uzávera tunelov na diaľnici D1 Ovčiarsko a Žilina v smere z Bratislavy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na mimoriadnu uzáveru diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane diaľničných tunelov Ovčiarsko a Žilina v smere z Bratislavy do Žiliny. Podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej je dôvodom je servis IT technológií tunela.

Uzávierka sa začína v sobotu 25. novembra o 15:00 a potrvá do nedele 26. novembra do 01:00. Doprava bude v smere z Bratislavy do Žiliny presmerovaná na diaľnicu D3 v úseku od križovatky Hričovské Podhradie po výjazd na D3 Žilina – západ.