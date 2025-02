Rekonštrukcia mosta Brodské-Lanžhot je na dosah. Trnavský a Juhomoravský kraj potvrdili spoluprácu pri obnove hraničného mosta

Trnavský a Juhomoravský kraj potvrdili spoločný postup pri rekonštrukcii hraničného mosta. V súvislosti s úplnou uzáverou hraničného mosta M1644 Brodské – Lanžhot sa predstavitelia Trnavského aj Juhomoravského kraja stretli priamo na mieste, aby sa opätovne uistili, že obchádzkové trasy sú adekvátne označené a bezpečné pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zároveň prerokovali aj ďalšie postupy spolupráce. Trnavský župan Jozef Viskupič zdôraznil, že situácia s mostami je kritická na celom Slovensku. Dlhodobo upozorňuje na alarmujúci stav a žiada vládu o urýchlené riešenie tohto problému.

Čakajú na stanovisko ministra dopravy

„S námestníkom hajtmana Juhomoravského kraja a ďalšími kolegami si uvedomujeme dôležitosť mosta Brodské-Lanžhot pre cezhraničnú dopravu a prepojenie medzi našimi krajmi. S českou stranou sme sa stretli priamo pri moste, kde sme prerokovali ďalší spoločný postup, keďže most patrí obom krajom,“ informoval Viskupič.

Ako dodal, prijali všetky potrebné opatrenia, aby minimalizovali dopad uzavretia na obyvateľov a zabezpečili obchádzkovú trasu. Viskupič po uzavretí mosta požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža o dočasné vyňatie dotknutého úseku diaľnice D2 zo zoznamu spoplatnených úsekov, aby mohli vodiči využívať diaľnicu bezplatne.

„Aktuálne čakáme na jeho stanovisko. Česká strana je pripravená spoplatnenie na ich strane odpustiť, čo mi dnes potvrdil aj námestník Juhomoravského kraja,“ uzavrel župan Viskupič s tým, že Trnavský kraj na celkovej rekonštrukcii intenzívne spolupracuje s českou stranou. Tá zabezpečuje projektovú prípravu, následne na to bude určený aj bližší harmonogram prác.

Priority na najbližšie obdobie

Zo záverov stretnutia vyplynula priorita dosiahnuť dočasné vyňatie dotknutého úseku diaľnice D2 zo zoznamu spoplatnených úsekov, dokončenie súhlasu dotknutých orgánov, ako aj zabezpečenie mechanizmu financovania. Zároveň je prioritou oboch strán stanoviť podrobný plán vyplývajúci z povoľovacích procesov, verejných obstarávaní a následnej realizácie rekonštrukcie. Obe strany sa dohodli na stretnutí v horizonte najbližších týždňov na úrovni predsedov krajov.

Kompetentné orgány vydali rozhodnutie o úplnej uzávere mosta M1644 Brodské – Lanžhot na ceste II. triedy, a to na nevyhnutne potrebný čas pre všetky druhy dopravy vrátane cyklistov a peších. Označená obchádzková trasa pre všetky vozidlá vedie po cestách II. a III. triedy, a to z Kútov cez Holíč do Českej republiky. Alternatívne môžu cestujúci využiť vlakovú dopravu alebo diaľničný úsek D2.