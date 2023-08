Medzinárodná preprava je čoraz efektívnejšia

Dopyt po prepravných službách neustále rastie. Medzinárodná preprava sa po nie príliš úspešnom pandemickom období opäť dostáva do starých koľají a spoločnosti hľadajú spôsoby, ako tovar prepraviť rýchlejšie, lacnejšie a ekologickejšie. Tomuto cieľu môže výrazne pomôcť robotizácia aj autonómne vozidlá.

Medzinárodná preprava tovaru je na vzostupe. Moderné technológie robia svet „kratším“ a v podstate žiadna vzdialenosť v súčasnosti nepredstavuje pre prepravné spoločnosti problém. Najväčší prepravcovia majú dokonale vybudovanú sieť zahŕňajúcu všetky druhy dopravy. Kým námorná preprava a letecká preprava majú opodstatnenie najmä na dlhé vzdialenosti, železničná a cestná preprava ich dopĺňajú prepravou tovaru na kratšie vzdialenosti – ku koncovým zákazníkom.

V dnešnom článku sa dozviete, aké vymoženosti pomáhajú zefektívňovať medzinárodnú prepravu, ako ďaleko sú vo vývoji autonómne vozidlá pre prepravu tovaru a do akej miery sa nákladná preprava môže spoľahnúť na roboty.

Autonómne autá, lode aj lietadlá

V júni 2023 kalifornské úrady schválili nemeckému Mercedesu technológiu autonómnej jazdy. Napriek tomu, že sa ešte nejedná o plne bezpilotné riadenie, výrazne posúva využitie vozidiel k tomuto cieľu. V určitých regiónoch tohto amerického štátu tak bude možné stretnúť autá, ktoré nebudú aktívne riadiť šoféri. V podmienkach je okrem iného uvedené, že v prípade núdze musí byť schopný zasiahnuť šofér, že autonómne jazdenie je možné len počas dňa, na diaľniciach a maximálne do rýchlosti 40 míľ za hodinu. Napriek tomu je to možné považovať za reálny začiatok využívania autonómnej prepravy.

Je len otázkou času, kedy sa začnú využívať aj plne autonómne nákladné vozidlá. Výrazne sa tým zrýchli a zefektívni cestná preprava. Nebude totiž závislá na šoférovi. Vozidlo nebude potrebovať bezpečnostnú prestávku a jazdiť bude môcť v podstate 24 hodín denne. Efektivitu dokázal test, ktorý sa uskutočnil v roku 2021 v USA. Na trase dlhej 1 500 km prepravil autonómny kamión náklad za 14 hodín, kým vozidlo so šoférom by daný náklad prepravilo za 24 hodín.

Autonómne však nebudú len vozidlá cestnej siete. Už teraz sa čoraz viac využívajú lietajúce drony. V prípade prepravy tovaru najmä na kratšie vzdialenosti, tie sa však budú stále zväčšovať. Vo vývoji sú tiež veľkokapacitné drony, ktoré dokážu prepraviť desiatky ton nákladu na veľké vzdialenosti. Výrazne rýchlejšie ako lode a lacnejšie ako lietadlá.

Bez autonómnych technológií neostane ani námorná preprava. V roku 2022 sa uskutočnila prvá autonómna plavba nákladnej lode. Stalo sa tak v Japonsku a trať dlhú 790 km absolvovala loď Suzaka na 99 % bez asistencie človeka. Suzaka je vybavená autonómnym systémom umelej inteligencie Orca AI. Trasu zvládla za 40 hodín, bez pomoci kapitána vykonala 107 manévrov a vyhla sa viac než 400 ďalším lodiam.

Roboty najmä v systéme efektívnej správy objednávok

Robotizácia je logický fenomén dnešnej doby. Roboty dokážu nahradiť ľudí najmä v odvetviach, v ktorých nie sú vyžadované emócie či rozmýšľanie. Faktom je, že roboty nepotrebujú oddych, dovolenku či obednú prestávku. V súčasnosti je možné vídať stále viac robotov namiesto ľudskej sily najmä v skladoch. Dokážu efektívne spravovať objednávky a to výroby cez balenie, distribúciu až po popredajné služby. Zo skladov a procesu logistiky sa využitie robotov bude ďalej rozširovať aj do ďalších štruktúr nákladnej medzinárodnej prepravy.

Rýchly presun cestujúcich aj nákladu vďaka Hyperloopom

Elon Musk je veľmi ďaleko so svojím projektom hyperloopov. Tiež je len otázkou času, kedy svetlo sveta uzrie prvý tunel – vákuová trubica, v ktorom sa v kapsuliach budú obrovskou rýchlosťou presúvať ľudia, prípadne aj tovar. Už v roku 2013 navrhol Musk projekt Hyperloop Alpha. Na trase z Los Angeles do San Francisca počíta s rýchlosťou prepravy takmer 1 000 km/h. Okrem rýchlosti by takáto forma prepravy bola tiež výrazne ekologickejšia a bezpečnejšia v porovnaním so súčasnou cestnou prepravou. Zatiaľ nezodpovedanou otázkou ostáva jej cena.

Inteligentné technológie pre klientov

K efektivite prispievajú tiež inteligentné technológie určené pre klientov prepravných spoločností. Vďaka niektorým si dokážu sami naplánovať trasu, ktorou chcú, aby im bol dovezený tovar. Jedným z takých je inovatívna platforma seaexplorer, ktorú ponúka svojim klientom Kuehne + Nagel, jedna z najväčších logistických spoločností na svete.

Ako názov prezrádza, jedná sa o plánovanie námorných trás. Systém vyhodnocuje množstvo údajov týkajúcich sa služieb námornej prepravy. Výsledkom je možnosť výberu trás podľa individuálnych preferencií zákazníka. Platforma ponúkne najkratšiu, najspoľahlivejšiu i najekologickejšiu trasu.

Informačný servis