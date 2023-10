Masívny požiar na letisku v Lutone zrušil viaceré lety, pocítili to aj cestujúci na Slovensku (video)

Letecká spoločnosť Wizz Air v stredu zrušila lety na pravidelných linkách spájajúcich Luton pri Londýne aj s Bratislavou, Košicami a Popradom. Letecká prevádzka bola pozastavená v dôsledku masívneho požiaru, ktorý vypukol na jednom z parkovísk letiska Luton. Letisko Košice o tom informovalo s tým, že stredajší popoludňajší let Wizz Airu do Lutonu je zrušený.

Rušili sa lety

„Z bezpečnostných dôvodov tak boli všetky odlety a prílety na letisko dočasne zrušené,“ oznámilo na sociálnej sieti asi dve hodiny pred plánovaným odletom do Lutonu košické letisko.

V stredu ráno boli zrušené aj lety z Lutonu na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave a späť. Najväčšie slovenské letisko o tom informovalo na svojom portáli v rámci pravidelných oznamov o príletoch a odletoch.

Problém mal aj Ryanair

Na bratislavskom letisku bol ráno problém aj s príletom lietadla na pravidelnej linke spoločnosti Ryanair z litovského Kaunasu. Let do Bratislavy bol podľa letiska odklonený, ale neskôr lietadlo odletelo späť do Kaunasu s dvojhodinovým meškaním oproti plánu. Lety môžu byť odklonené napríklad pre nepriaznivé počasie a lietadlá vtedy pristanú na náhradnom najbližšom možnom letisku.