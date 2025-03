Letisko v Bratislave zaznamenalo vo februári nárast cestujúcich, lety do Istanbulu patria medzi najvyužívanejšie

Vo februári zaznamenalo Letisko M. R. Štefánika značný nárast odbavených cestujúcich. Spolu na odletoch a príletoch vybavilo v druhom mesiaci roka 84 774 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 19 percent oproti minuloročnému februáru.

Medzi najvyužívanejšie letecké linky sa dostal aj turecký Istanbul – nová destinácia, ktorá bola spustená len v minulom roku s dopravcom Pegasus Airlines.

„Tri frekvencie letov týždenne a možnosti prestupných letov v tureckom Istanbule do ďalších destinácií, akými sú Kirgizsko, Kazachstan, Gruzínsko, Kuvajt, či destinácie vo vnútrozemí Turecka, napr. Ankara, Izmir, Kayseri a iné, zabezpečili, že nová letecká linka do Istanbulu sa dostala za krátky čas medzi najvyužívanejšie letecké linky s odletom z Bratislavy, čo nás veľmi teší,“ vysvetlil dôvody záujmu o destináciu generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Spomedzi pravidelných letov využilo najviac cestujúcich vo februári letecké linky z Bratislavy do Londýna, Manchesteru, Ríma-Ciampino, do Solúna a do spomínaného Istanbulu.

Vo februári sa uskutočnilo na letisku BTS spolu 1 597 letov. Je to o štyri percentá viac ako počas minuloročného februára. Počas prvých dvoch mesiacov roka 2025 (spolu január a február) vybavilo bratislavské letisko vyše 170-tisíc cestujúcich, o 15 % viac ako v rovnakom období vlani.