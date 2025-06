Letecké spojenie Popradu a Sardínie sa môže stať skutočnosťou, tamojších obyvateľov fascinujú hory

Možnosti spustenia leteckého spojenia medzi Popradom a Sardíniou sú veľmi veľké. Myslí si to generálny manažér letiska v tamojšom Alghere a tiež zástupca letiska v Olbii Fabio Gallo, ktorý v uplynulých dňoch navštívil Poprad.

V rámci talianskeho festivalu Viva Italia aj na túto tému diskutovala za okrúhlym stolom delegácia z regiónu Sardínia, aktéri cestovného ruchu v Prešovskom kraji, zástupcovia popradského letiska, cestovných kancelárií i oblastných organizácií cestovného ruchu.

Sardínčanov zaujímajú hory

Podľa Galla by si takéto letecké spojenie medzi Popradom a Olbiou našlo uplatnenie medzi turistami. V mestečku Olbia žije približne 54-tisíc obyvateľov, je považované za vstupnú bránu k pobrežiu Costa Smeralda.

„Počas letnej sezóny k nám prichádza veľa ľudí práve z východnej Európy, aby si užili more a krásy nášho ostrova. Na druhej strane je mnoho Sardínčanov, ktorí sa počas zimnej sezóny presúvajú do miest, ktoré sa zameriavajú na vysokohorskú turistiku a osobitne lyžovanie,“ povedal. Spokojné by tak podľa neho boli obe strany, ako Slováci, tak aj Sardínčania.

„Toto územie pod Tatrami je obzvlášť krásne a určite ešte viac počas zimy. Som presvedčený o tom, že aj Sardínčanom by sa tu mohlo veľmi páčiť. Tým, že majú more počas celého roka, ich fascinujú hory,“ dodal. Aby sa však Sardínčania dostali z ostrova do lyžiarskych stredísk, musia najskôr absolvovať let do Ríma či Milána, následne prestupovať na ďalší let, či stráviť mnohé hodiny v aute.

„Ako konkurenčnú výhodu tejto destinácie na Slovensku vidím priamy let i blízkosť hôr,“ dodal na margo Popradu a Tatier.

Počkajú na nasledujúcu sezónu

Už v najbližších mesiacoch chcú podľa manažéra sardínskeho letiska osloviť s konkrétnou ponukou a požiadavkami leteckú spoločnosť, ktorá by umožnila spomínané letecké spojenie. „Letecký trh sa vyvíja vždy rok dopredu. Nebolo by správne sľubovať niečo, čo by sa nepodarilo dodržať. Ak teda hovoríme o leteckom spojení, bavíme sa o niečom, čo môže byť reálne o rok,“ dodal.

Zároveň pripomenul, že zvyčajne je omnoho jednoduchšie odštartovať nové letecké spojenie počas letnej sezóny. Nemyslí si tak, že by sa Poprad a Sardíniu podarilo spojiť ešte pred budúcim letom. „Nechcem dávať falošné nádeje a tvrdiť, že začneme počas Vianoc. Myslím si, že musíme počkať na nasledujúcu letnú sezónu,“ uviedol.

Sever Sardínie je pomerne dobre letecky prepojený s východnou Európou. Z Alghera a Olbie sa lieta aj do poľských Katovíc, Varšavy, Krakova a ďalších destinácií. Čo sa týka Slovenska, úspešné je podľa Galla už niekoľko rokov letecké spojenie Alghero-Bratislava. Ako pripomenul, letiská na Sardínii sú jedinou možnosťou, ako sa ostrovania môžu spojiť s Talianskom a celkovo Európou.

Letecké spojenia sú pre Sardíniu základom

„Nemôžeme si sadnúť do auta, zobrať vlak. Pre nás sú teda základom nové letecké spojenia. Samozrejme, sú aj destinácie, ktoré prinášajú viac pasažierov k nám, ako je Londýn, Madrid, Paríž, celkovo veľké európske mestá,“ priblížil. Letiská na severe Sardínie podľa jeho slov prepravia päť miliónov cestujúcich ročne.

„Hoci naše letiská prepravia takýto počet ľudí, aj dnes potrebujeme a musíme počítať s veľkou finančnou pomocou sardínskeho regiónu. Je tak evidentné, že aj malé letisko, ako je vaše, musí mať v prvej fáze prípravy nového spojenia podporu regiónu a vlády. Inak by nemohlo vyvíjať žiadnu iniciatívu,“ skonštatoval generálny manažér letiska v Alghere a zástupca letiska v Olbii.

Potvrdil, že zo strany Sardínie tu záujem o novú leteckú linku je. „Základom je naďalej sa rozvíjať a spájať Sardíniu, ktorá je ostrovom, s novými destináciami a obohacovať tak aj kultúru,“ uzavrel.