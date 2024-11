Košický samosprávny kraj ukončil súvislú opravu takmer štvorkilometrového úseku cesty tretej triedy

Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil súvislú opravu temer štvorkilometrového úseku cesty III. triedy. Ide o cestu III/3318, a to od diaľničného nadjazdu, cez obec Sokoľany (okres Košice-okolie), až po hranicu medzi mestom Košice a okresom Košice-okolie. Ako KSK ďalej informoval, ide o najdlhší opravený úsek v okrese Košice-okolie.

„Na úseku zrealizovala župa frézovanie asfaltového podkladu, spojovací postrek, lokálne vyrovnávky asfaltovým nemodifikovaným asfaltom a dvojvrstvový emulzný mikrokoberec v celkovej ploche 21 730 m²,“ informuje samospráva.

KSK dodal, že i v tomto roku vykonával súvislé opravy ciest II. a III. triedy, pričom väčšina z nich bola v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a nutne potrebovali opravu.

„V okrese Košice-okolie prešli opravou aj ďalšie cesty III. triedy, a to konkrétne v úsekoch KE/KS – diaľničný nadjazd, Čaňa – príjazd na železničnú stanicu, Vyšná Hutka spojka, hranica okresov PO/KS – Obišovce, v Rudníku križovatka s III/3319, Nižný Klátov – Vyšný Klátov a spojka vo Vyšnom Medzeve,“ približuje košická župa. Doplnila, že Správa ciest KSK by v tomto roku mala opraviť celkovo 33 úsekov, a to za vyše šesť miliónov eur.