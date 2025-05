Hlohovec má na most pre cyklistov stavebné povolenie, mestu však chýbajú peniaze

Mesto Hlohovec už má k dispozícii stavebné povolenie na nový most pre cyklistov a chodcov cez rieku Váh, ktorý má spájať samotné mesto s mestskou časťou Šulekovo.

Na jeho výstavbu však zatiaľ nie sú peniaze. Celkové náklady na cyklomost sú podľa primátora Ivana Baranoviča vyrátané na 10 miliónov eur plus DPH, čo označil za obrovskú sumu.

O pomoc požiadal aj prezidenta

Primátor Baranovič informoval mestských poslancov, že o pomoc s financovaním požiadal aj prezidenta Petra Pellegriniho pri jeho nedávnej návšteve Hlohovca. Podľa primátora by sa v Hlohovci mohlo konať výjazdové rokovanie vlády, ktorá by mohla uvoľniť peniaze do regiónu.

Rokovať má aj s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom. Ďalšou z možností podľa neho je, že by most postavila niektorá stavebná firma na svoje náklady a mesto by cenu splácalo, čo by museli odsúhlasiť poslanci.

Napojenie na miestne komunikácie

Most pre cyklistov a chodcov bude mať dĺžku zhruba 290 metrov, súčasťou investície má byť aj napojenie na miestne komunikácie na oboch stranách Váhu. Postaviť ho chcú na mieste niekdajšieho dreveného mosta, pozostatky ktorého sa ešte nachádzajú vo vode a na brehoch Váhu. Most zo sedempoľovej konštrukcie bude mať takú nosnosť, aby po ňom okrem cyklistov a chodcov v prípade potreby mohli prejsť napríklad aj vozidlá záchranárskych zložiek.

Trnavský samosprávny kraj v roku 2023 komplexne zrekonštruoval cestný most cez Váh, ktorý rozšíril aj o priestor pre cyklistov. Most určený špeciálne pre cyklistov a chodcov by mohol odľahčiť nielen cestný most, ale aj napojenia na cesty na oboch stranách Váhu.