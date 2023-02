Fiľakovo žiada vrátiť železničnú dopravu na hlavnú stanicu, k požiadavkám sa pridal aj Banskobystrický kraj

Vrátenie železničnej dopravy vo Fiľakove z takzvanej malej železničnej stanice na hlavnú železničnú stanicu žiada mesto ministra dopravy Andreja Doležala. Na utorkovom brífingu vo Fiľakove to uviedol primátor mesta Attila Agócs s tým, že zároveň v otvorenom liste žiadajú o zaradenie úseku železničnej trate Holiša – Prša – Fiľakovo do investičného plánu.

Rýchliky boli presmerované

K požiadavkám mesta a regiónu sa pridal aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), za ktorý predseda Ondrej Lunter upozornil, že v Banskobystrickom kraji je takmer 20 % všetkej železničnej infraštruktúry Slovenska, pričom z prostriedkov vlády ide do opráv a údržby iba jedno percento. Tento nepomer sa podľa neho musí zmeniť.

Po zmenách v grafikone prestali rýchliky zastavovať v hlavnej železničnej stanici vo Fiľakove, ale boli presmerované priamo na malú železničnú stanicu.

Situácia spôsobuje problémy

Táto situácia spôsobuje obyvateľom mesta veľké problémy, lebo pri malej stanici sú výrazne obmedzené možnosti parkovania, nie je možné tu zakúpiť lístky a infraštruktúra v podobe sociálnych zariadení a zázemia pre cestujúcich sa začala budovať až po vykonaní tejto zmeny.

Argument ministerstva dopravy, prečo k takejto zmene došlo, je ten, že vlaky takto vraj na svojej trase ušetria 3,5 minúty.

„Upozorňujem ministerstvo, analytikov, že keby investovali do tratí na južnom Slovensku, napríklad do trate medzi Fiľakovom a Pršou, tak ušetria sedem minút a vlak môže naďalej zastavovať na hlavnej stanici v meste,“ konštatoval župan.

Ľudia sa o meškaní nedozvedia

„Vlaky naďalej meškajú tak ako meškali – minimálne 10 minút, niekedy aj 20 minút, ale ľudia sa o tom nedozvedia, lebo tu nie je žiadny informačný systém,“ popísal primátor aktuálny stav s tým, že aj spoje sa v novom grafikone zmenili tak, že sa to dotklo dopravnej dostupnosti Fiľakova.

Otázka zachovania trate

„Deti a študenti, ktorí chodia do stredných škôl, meškajú na prvú hodinu a musia utekať z poslednej hodiny,“ konkretizoval Agócs a doplnil, že okrem týchto problémov sa mesta a regiónu dotýka aj postup elektrifikácie trate Zvolen – Fiľakovo, kde Útvar hodnoty za peniaze hovorí, že možno to bude len po Lučenec.

„Je to aj otázka zachovania trate smerom do Maďarska, kde do roku 2008 chodili ešte rýchliky, do 2011 osobné vlaky a teraz už žiadna cezhraničná osobná doprava nie je,“ dodal na záver primátor, že pre mesto je to strategická vec a nejde len o malú či hlavnú železničnú stanicu.