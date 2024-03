Bratislava bude mať desať nových električiek, dopravný podnik podpísal ich kúpu

Dopravný podnik Bratislava (DPB) nakúpi desať nových jednosmerných električiek. Ako informuje hovorca DPB Jozef Vozár, využije na to rámcovú zmluvu, na základe ktorej už nakúpil dvadsať vozidiel typu Škoda ForCity Plus 29T3. Tie DPB nedávno zaradil do premávky.

Nákup je financovaný z fondov Európskej únie z Plánu obnovu a odolnosti SR z komponentu REPowerEU. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 23,9 milióna eur.

Sto nízkopodlažných električiek

Nové električky budú jednosmerné, nízkopodlažné a klimatizované, s kapacitou minimálne 240 cestujúcich, ktoré nahradia staršie vozidlá.

„Po ich dodaní tak bude v Bratislave premávať 100 moderných nízkopodlažných električiek,“ poznamenal Vozár.

DPB podpísal 19. marca s Ministerstvom dopravy SR ako vykonávateľom Plánu obnovy Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti k projektu Nákup 10 jednosmerných električiek pre Bratislavu.

Moderné vybavenie interiéru

Jednosmerné električky budú podľa DPB vybavené v rovnakom štandarde ako vozidlá sprevádzkované v nedávnom období.

„Ide o výkonnú automatickú klimatizáciu, ktorej účinnosť podporujú tónované sklá, či informačný systém s prestupmi v reálnom čase a farebnými vonkajšími displejmi,“ priblížil Vozár s tým, že vo výbave moderného interiéru vozidiel sú už tradične nehrdzavejúce madlá a tyče, USB zásuvky, WiFi, kamerový systém a systém automatického počítania cestujúcich.

Bezodkladné pristúpenie k objednávke

„Na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti DPB bezodkladne pristúpi k objednaniu nových električiek,“ uviedol hovorca DPB.

Ako doplnil, dodávateľ Škoda Transportation, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, bude mať následne 27 mesiacov na dodanie nových vozidiel.