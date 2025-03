Dopravné zápchy a obmedzenia. V Poprade to bude od mája náročné, zásadne sa zmení aj grafikon MHD

Od 1. mája čaká na vodičov v Poprade náročné obdobie spojené s dopravnými obmedzeniami a zápchami. Ako pre agentúru SITA potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pripravujú sa naň aj policajti.

Dôvodom je úplná uzávera cesty I/66 na Štefánikovej ulici pre práce na modernizácii železničnej trate a súvisiacu rekonštrukciu a rozšírenie cesty, ktorá vedie popod železničný most.

Obchádzkové trasy budú vyznačené

Podľa hovorkyne budú premávku monitorovať hliadky dopravnej polície a v prípade potreby, hlavne v časoch zvýšenej intenzity cestnej premávky, riadiť príslušníci Policajného zboru SR.

Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník za 442,7 milióna eur s DPH zahŕňa aj rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu v dĺžke 737 metrov vrátane nových odbočení, svetelnej signalizácie a protihlukového oplotenia.

Dopravné obmedzenia v Poprade by z tohto dôvodu mali podľa primátora mesta Antona Danka trvať približne rok a pol.

Uzavretý bude úsek od križovatky s ulicou Okružná po križovatku s cestou III/3076, teda Kukučínovou ulicou. Doprava bude preto podľa Ligdayovej presmerovaná na obchádzkové trasy, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením.

Očakáva sa nárast intenzity dopravy

„Dopravná situácia v meste Poprad sa uzáverou cesty I/66 výrazne skomplikuje, čo spôsobí výrazný nárast intenzity dopravy na ostatných hlavných komunikačných tepnách v meste Poprad,“ poznamenala. Pôjde napríklad o ulice Kukučínová a Levočská, cestu I/18, ulicu Partizánska, a cestu III/3080.

„Žiadame preto všetkých obyvateľov mesta Poprad, ako aj vodičov prechádzajúcich mestom Poprad, aby dodržiavali pokyny policajtov, taktiež pokyny vyplývajúce z dopravného značenia a dopravných zariadení, boli ohľaduplnejší voči ostatným účastníkom cestnej premávky, a aby v čo možno najväčšej miere využívali prostriedky hromadnej dopravy, alebo alternatívne spôsoby dopravy,“ upozornila v predstihu Ligdayová.

Štefániková ulica však bude zatvorená aj pre peších. Obyvateľov čaká podľa primátora 500-metrová obchádzka po ulici Popradská brigáda a podchodom smerom k Lidlu.

Cestu uzatvoria v noci z 30. apríla na 1. mája. Popradský primátor ešte počas februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva predstavil niekoľko opatrení na zníženie dopadu dopravných obmedzení. Mesto podľa jeho slov požiadalo zhotoviteľa o vyasfaltovanie cesty v lokalite Turnička nad cintorínom. Železnice zase pokračujú v rekonštrukcii cesty do mestskej časti Stráže.

Veci sa budú meniť za pochodu

Hlavný ťah z Juhu by mal podľa Danka viesť po ceste I/18, pričom na križovatke s Levočskou ulicou má vzniknúť kruhový objazd či dopravné značenie so svetelnou signalizáciou. On sám označil túto časť za problémový uzol. Zatvorený bude aj podchod do Spišskej Soboty pri železničnej stanici, kde pripravujú nový peší ťah.

„Myslím si, že všetko sa bude meniť za pochodu, lebo nás čaká ťažká doba. Pocítime ju všetci. V Poprade budú veľké zápchy a možno je čas na to, aby ľudia začali využívať aj mestskú hromadnú dopravu, ktorá je bezplatná,“ dodal počas februárového zastupiteľstva primátor.

Nákladiaky odklonia na diaľnicu

Zároveň upozornil, že od mája sa zásadne zmení grafikon mestskej hromadnej dopravy. Nákladná doprava bude zase odklonená na diaľnicu a bude mať zákaz jazdiť po Vodárenskej ulici a novej ceste na Turničke. Pre plánovanú rekonštrukciu bol vlani úsek diaľnice D1 medzi Popradom-Východ a výjazdom na Vysoké Tatry vyňatý zo spoplatnených diaľníc.

Ďalšie opatrenia bude popradská samospráva komunikovať postupne. Zbierať bude prostredníctvom mestských poslancov aj podnety na zlepšenie situácie od obyvateľov. Výsledkom obmedzení však podľa Danka bude dokončená štvorprúdová cesta na Štefánikovej ulici, plnohodnotný podchod pri Slávii pre autá i peších či vyasfaltovaná celá Levočská ulica.