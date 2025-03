Dopravná polícia bude kontrolovať dodržiavanie presmerovania tranzitnej dopravy cez Prístavný most na diaľnicu D4. „Ministerstvo dopravy SR v spolupráci s Národná diaľničná spoločnosť odbremeňuje Bratislavu od tranzitnej dopravy v smere do Žiliny. Rozmiestnené boli desiatky dopravných značiek, ktoré navigujú tranzit už z diaľnice D2 (Pečňa – Petržalka) na D4 a následne na križovatku D1/D4,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.

Presmerovanie tranzitnej dopravy mieriacej do Žiliny mimo intravilánu hlavného mesta by malo postupne zjednodušiť aj dopravnú situáciu na obchádzkovej vetve D1 v smere z Bratislavy. Na základe nových pravidiel by cez Prístavný most v Bratislave mali prechádzať len vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony, ktoré slúžia na zásobovanie.

Vylúčenie tranzitnej dopravy

„Tranzitná doprava je odklonená z D2 (Pečňa – Petržalka) na D4 a následne sa tranzitujúce vozidlá dostanú na D1 prostredníctvom novootvorenej vetvy z D4 v križovatke D1/D4,“ uviedla Bartošová.

Podotkla, že vo väčšine veľkých európskych miest je bežné vylúčenie tranzitnej dopravy. Cieľom presmerovania dopravy je zvýšenie bezpečnosti i zníženie negatívneho vplyvu dopravy na obyvateľstvo.

„Nákladná doprava prichádzajúca smerom od Českej republiky po diaľnici D2, ktorá cez Bratislavu len tranzituje musí použiť namiesto vnútorného obchvatu (diaľnica D1 cez Prístavný most) diaľnicu D2 a D4,“ informovala ďalej krajská policajná hovorkyňa.

Použitie diaľnice D4

Doplnila, že tranzitná nákladná doprava, ktorá prichádza po diaľnici D4 v smere od Rakúska nesmie cez Bratislavu prechádzať diaľnicou R7 a D1 cez vnútorný obchvat, ale musí pokračovať po diaľnici D4.

„Nákladná doprava prichádzajúca smerom od Dunajskej Stredy po diaľnici R7 musí na tranzit cez Bratislavu smerom do Maďarska, Rakúska, Českej republiky alebo Žiliny použiť diaľnicu D4 (tvz. nultý obchvat),“ uzavrela Bartošová.