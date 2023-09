Dopravné obmedzenia na Vajnorskej ulici v Bratislave potrvajú do konca roka, vybudujú tam novú kanalizáciu

Dopravné obmedzenia na Vajnorskej ulici v Bratislave potrvajú do konca roka.

Ako pripomenul na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo, Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) tu minulý mesiac začala s rozsiahlou rekonštrukciou kanalizácie.

Obchádzková trasa pre autá

Práce na Vajnorskej navrhli tak, aby nemali vplyv na mestskú hromadnú dopravu (MHD). Pre osobné vozidlá je vytvorená obchádzková trasa cez Škultétyho ulicu.

Do konca tohto roka, teda do ukončenia prvej etapy opráv, bude cestný ťah na Vajnorskej v smere do centra od Škultétyho po Trnavské mýto uzavretý.

Vodičov žiadajú, aby rešpektovali dopravné značenie a nejazdili po električkovom páse, keďže ten je určený len pre MHD.

Na Vajnorskej je potrebné nahradiť poškodený kanalizačný zberač, ktorý má už viac ako 50 rokov. Navyše kanalizácia tu vedie v tesnej blízkosti električkovej trate.

Štandardne to nejde

„To znamená, že nie je možná oprava štandardným spôsobom – odkopaním rúry zhora a jej výmenou,“ priblížil Vallo s tým, že toto riešenie by znamenalo úplné odstavenie električkovej dopravy.

„A preto BVS zvolila iný postup, vybuduje novú kanalizáciu, ktorá povedie v blízkosti tej starej,“ doplnil s tým, že do konca roka 2024 zrekonštruujú celý úsek od Kutuzovovej po Trnavské mýto.