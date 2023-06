Doprava na diaľnici D2 bude cez víkend obmedzená

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočné víkendové obmedzenie na bratislavskej diaľnici D2.

Ako informuje NDS na svojom webe, pôjde o uzáveru v blízkosti čerpacej stanice OMV, v ľavom jazdnom páse v kilometri 70,300 – 69,700 v ľavom jazdnom pruhu a priraďovacom pruhu. Dôvodom je oprava vozovky.

Dopravné obmedzenie potrvá od piatka 9. júna od 20:00 do pondelka 12. júna do 6:00. Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu podľa postupu prác.