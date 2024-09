Do Európskeho týždňa mobility sa zaregistrovalo už 50 slovenských samospráv. Čo je témou tohtoročnej kampane?

Takmer 50 slovenských samospráv sa už zaregistrovalo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2024, ktorú na Slovensku koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Tohtoročná téma kampane „Verejný priestor pre všetkých“ upriamuje pozornosť na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí.

„Chcem srdečne prizvať slovenské samosprávy a inštitúcie, aby sa zapojili do kampane ETM 2024. Aby neváhali, takto sa prezentovať v národnom či európskom meradle svoje plánované a aj úspešne realizované aktivity a projekty v prospech udržateľnej mobility. Zároveň sa však aj vzájomne motivovať a inšpirovať k zmene dopravného myslenia, k vytváraniu verejného priestoru pre všetkých a k budovaniu miest pre ľudí,” vyjadril sa generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.

Registrácia je možná do 16. septembra prostredníctvom registračného formulára zverejneného na www.eurtom.sk. Na uvedenej web stránke je možné nájsť príklady dobrej praxe, námety a odporúčania, ako sa do kampane zapojiť.

Súčasťou kampane na Slovensku je už tradične aj národná súťaž o Cenu ETM 2024. Aj tento rok je vyhlásená v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Aktívny samosprávny kraj a Aktívna organizácia.

O cenu v národnej súťaži sa môžu uchádzať len tie samosprávy, organizácie a inštitúcie, ktoré boli oficiálne zapojené do kampane ETM 2024. Prihlášku môžu zaslať v termíne do 30. septembra 2024, a to online prostredníctvom formulára, ktorý bude spolu s podmienkami súťaže zverejnený na webovej stránke.