Diaľničný most pri Hornej Strede čaká komplexná oprava, konštrukčné práce potrvajú pol roka

V polovici marca začne komplexná oprava ďalšieho mostu s nadregionálnym významom. Oprava diaľničného mostu na D1 pri Hornej Strede za Piešťanmi má dopomôcť k bezpečnejšej a plynulejšej jazde na tomto úseku a potrvá vyše pol roka.

Oprava potrvá pol roka

Na diaľničnom moste za Piešťanmi v križovatke Horná Streda sa začnú od 18. marca v ranných hodinách realizovať práce na komplexnej oprave mostu. Bude sa meniť mostný zvršok vrátane hydroizolácie mosta, mostných odvodňovačov, mostných záverov, zvodidiel, protihlukovej steny, rímsy, taktiež frézovať vrstvy vozovky.

Nakoniec sa položí konštrukcia vozovky a zasanujú sa plochy nosnej konštrukcie, pilierov a opôr. Celá oprava by mala potrvať pol roka.

„Na moste sa prejavovali poruchy, ktoré indikujú porušenú hydroizoláciu mosta. Neriešením včasnej opravy by degradácia vozovky prešla do takého stavu, ktorý by si mohol vyžiadať väčšie obmedzenie dopravy na hlavnej trase diaľnice D1, preto je nutné opravy realizovať už teraz,“ uviedol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Prvá komplexná oprava

Most pri Hornej Strede podstúpi komplexnú opravu prvýkrát od svojho postavenia, takmer po 40-tich rokoch. Dovtedy sa na moste vykonávali len menšie stavebné práce ako napr. výmena mostných záverov.

Pre zabezpečenie čo možno najplynulejšej dopravy sú práce rozdelené do piatich etáp. V prvej sa vybuduje prejazd stredným deliacim pásom, cez ktorý bude vedený jazdný pruh počas samotnej opravy.

Začiatok opravy je naplánovaný tak, aby bola diaľnica počas veľkonočných sviatkov bez obmedzenia. Po Veľkej noci sa budú realizovať zvyšné štyri etapy.

V druhej a tretej etape sa budú postupne opravovať ľavý a pravý jazdný pruh pravej časti mosta v smere na Trenčín, v posledných dvoch etapách bude oprava prebiehať postupne v pravom a ľavom jazdnom pruhu ľavého mosta v smere na Trnavu. V každej etape bude zachovaný počet jazdných pruhov ako pred opravou.