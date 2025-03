Od pondelka začínajú rekonštrukcie ciest v Dunajskej Lužnej a Miloslavove

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začne od pondelka 17. marca s prvou etapou výstavby v rámci projektu Revitalizácia ciest III. triedy v obciach Miloslavov a Dunajská Lužná.

Nevyhovujúci kryt vozovky

Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, revitalizovať budú nevyhovujúci kryt asfaltobetónových vrstiev vozovky ciest III/1054, III/1055, III/1057 a III/1058 s cieľom zlepšenia stavebno-technického stavu komunikácie, vrátane odvodnenia vozovky.

Revitalizáciu budú realizovať odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky v hrúbke 10 centimetrov a realizáciou nových modifikovaných asfaltobetónových vrstiev vozovky v rovnakej hrúbke. Súčasťou revitalizácie Lipnickej a Miloslavovskej ulice bude aj vybudovanie odvodnenia vozovky.

Prvá a druhá etapa

V prvej etape budú realizovať práce na ulici Lipnická a Orechová. „Na Orechovej ulici bude doprava zjednosmernená z cesty I/63 smerom na Jánošíkovskú ulicu. Ulica Lipnická bude úplne uzatvorená v úseku od ulice Peknej až po ulicu Miloslavovskú,“ poznamenala Forman.

Obchádzková trasa bude vedená po ceste III/1058. Úplná uzávierka Lipnickej ulice v rámci prvej etapy výstavby bude do 1. júna.

Od 17. marca predbežne do 1. júna bude z dôvodu opravy Lipnickej a Orechovej ulice v Dunajskej Lužnej upravená trasa liniek 725, 727, 737 a 799.

„V súvislosti s ukončením rekonštrukcie Orechovej ulice by mali od 5. apríla skončiť obmedzenia na linke 799. Zároveň bude upravená trasa linky 737,“ dodala Forman.

Predpokladaný termín druhej etapy prác v úseku Lipnická a Miloslavovská je od 2. do 29. júna. Tretia etapa prác v úsekoch Miloslavovská a Alžebtin Dvor je naplánovaná od 30. júna do 20. júla. Štvrtá etapa revitalizácie v úseku Alžbetin Dvor je v pláne od 21. júla do 22. augusta.