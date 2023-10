Diaľničiari začínajú s údržbou tunela Sitina, doprava bude presmerovaná na súbežné komunikácie

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v pravidelnej jesennej údržbe diaľničných tunelov.

Čiastočná uzávera

V tuneli Sitina na bratislavskom úseku diaľnice D2 s týmito prácami začína túto noc z pondelka na utorok. V tomto tuneli údržbu naplánovala vo viacerých termínoch postupne takmer do konca októbra a mimoriadne aj začiatkom novembra. Čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu bude počas štyroch nasledujúcich nocí zo 16. na 17., zo 17. na 18., z 18. na 19. a z 19. na 20. októbra v čase od 22:00 do 4:00.

Na rad príde úplná uzávera Sitiny najprv z 20. na 21., z 21. na 22. októbra od 22:00 do 10:00 a ako rezerva z 22. na 23. októbra od 22:00 do 4:00. Diaľničiari avizovali o týždeň neskôr ďalšiu úplnú uzáveru tunela z 27. na 28., z 28. na 29. októbra od 22:00 do 10:00 a rezerva je z 29. na 30. októbra od 22:00 do 4:00. V tuneli Sitina ohlásili aj mimoriadnu úplnú uzáveru z 3. na 4. a zo 4. na 5. novembra od 22:00 do 10:00.

Presmerovaná doprava

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ informovala v súvislosti s údržbou tunelov hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

NDS od 15. septembra do 15. októbra urobila jesennú údržbu v piatich z deviatich plánovaných tunelov – Bôrik na úseku D1 Mengusovce – Poprad, západ (15. – 24. septembra) , Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité (22. – 24. septembra), Branisko na D1 Beharovce – Široké (7. – 11. októbra) a Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno (12. – 15. októbra).

Nasledujúce práce údržby

Po začiatku údržby v Sitine budú nasledovať práce v tuneloch Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (od 19. do 22. októbra) a Prešov na juhozápadnom obchvate Prešova na D1 (od 25. do 29. októbra). Diaľničiari zefektívnili pravidelnú údržbu a servis tunelov, motoristom tak sú prístupnejšie skôr. Súčasné jesenné uzávery sú v porovnaní s minulým rokom o niekoľko desiatok hodín kratšie.

„Vďačíme za to lepšiemu plánovaniu jednotlivých údržbových prác, napríklad náter ostenia tunela Bôrik sme skrátili takmer na polovicu času. Optimalizácia sa dotkne aj ďalších tunelov,“ priblížila ešte v septembri Žgravčáková. Tunel Prešov bude uzavretý pre jesennú údržbu o 16 hodín kratšie. NDS nastavila uzávery tunelov po novom tak, aby už v nedeľu od 23:00 nebol obmedzený tranzit nákladných áut.