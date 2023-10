Cestujúci môžu do dušičiek využiť ešte takmer dvadsať posilových vlakov, na jednom úseku sa však nevyhnú výlukám

Cestujúci môžu do štvrtka 2. novembra využiť ešte 19 zo 42 posilových diaľkových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Národný osobný dopravca ich vypravuje od piatka 27. októbra denne v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých, s dušičkami a jesennými prázdninami. V utorok plánuje nasadiť päť vlakov navyše, pričom štyri vyrazia z hlavného mesta do rôznych končín Slovenska.

Posilový Expres Šarišan má 31. októbra odchod z Hlavnej stanice v Bratislave o 14:27, zo Žiliny 16:31 a príchod do Prešova 19:47. Ďalej bude tento expres pokračovať v náhradnej súprave už ako iný spoj – z Prešova odchádza o 20:12 a do Strážskeho prichádza o 21:10.

Výluky pre modernizáciu

Na úseku Strážske – Humenné je zavedená náhradná autobusová doprava, odchod zo Strážskeho má 21:26 a príchod do Humenného 21:40. Dôvodom je vlaková výluka pre elektrifikáciu a modernizáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Expres Tatran v utorok vyrazí tiež na východ Slovenska. Z Bratislavy má plánovaný odchod 16:27, zo Žiliny 18:31 a do Košíc má doraziť o 21:51. O polhodinu neskôr sa na cestu do stredu krajiny vydá rýchlik Urpín, z hlavného mesta odchádza o 16:54, do Zvolena na osobnú stanicu má príchod o 20:48. Rýchlik Považan si to večer namieri na sever, po odchode z metropoly o 19:55 skončí v Žiline podľa plánu o 22:24.

Vlaky budú posilnené do novembra

ZSSK vypravila od piatka doposiaľ 23 posilových vlakov, vrátane dvoch v pondelok ráno. Expres Tatran odviezol cestujúcich z Bratislavy cez Žilinu do stanice Poprad-Tatry a rýchlik Urpín z Bratislavy cez Zvolen do Banskej Bystrice.

V stredu 1. novembra plánujú železničiari vypraviť 12 posilových vlakov, čo je najviac za jeden deň, takisto najmä na hlavnej trase Bratislava – Žilina – Košice. Vo štvrtok 2. novembra pôjdu posledné dva extra spoje z Bratislavy – expres Tatran vyrazí krátko po polnoci na cestu do Popradu a rýchlik Urpín skoro ráno do Banskej Bystrice.

Národný dopravca zároveň k 14 IC vlakom od 26. októbra do 1. novembra pridal 22 vozňov. Posledné dva z týchto vlakov medzi Bratislavou a Košicami budú mať v stredu po tri vozne navyše, ostatné išli od štvrtka do nedele s jedným alebo dvomi vozňami naviac. Pre očakávaný vyšší počet cestujúcich sú do nedele 5. novembra dva medzinárodné rýchliky Zakarpatia na linke Košice – Mukačevo a späť posilnené o jeden vozeň.