Cestní dopravcovia si budú môcť prenajať vozidlá z iných štátov EÚ, doma ich nebudú musieť evidovať

Dopravné spoločnosti so sídlom na Slovensku budú môcť disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie.

Zmeny sa týkajú aj taxislužby

A to bez potreby ich evidencie aj doma. Umožňuje to vládny návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorý v utorok poslanci posunuli do druhého čítania. Po schválení v parlamente bude účinný od 1. júla. Zmeny sa týkajú aj odborného dozoru a kontroly a zároveň aj oblasti taxislužby.

„Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru,“ povedal v parlamente minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru).

Nový legislatívny proces

Cieľom je prevzatie smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 6. apríla 2022 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.

Ministerstvo dopravy začalo s prípravou tejto úpravy ešte v roku 2022, Národná rada SR po prerokovaní vládneho návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla vlani v marci, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

Z tohto dôvodu ministerstvo dopravy začalo nový legislatívny proces k spomínanej novele koncom minulého roka.

Návrh zákona o námornej plavbe

Poslanci budú rokovať v druhom čítaní aj o vládnom návrhu novely zákona o námornej plavbe.

Spresňuje ustanovenie týkajúce sa ministerstva dopravy ako orgánu dohľadu nad vybavením námorných lodí, ktoré sú určenými výrobkami a majú spĺňať požiadavky podľa nariadenia vlády.

Medzinárodná námorná organizácia v júni 2017 zmenila Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori a upravila požiadavky na stabilitu osobných lodí v poškodenom stave. Tie sa uplatňujú aj na osobné lode ro-ro.