Cesta medzi Makovcami a Malou Poľanou prešla obnovou, rekonštrukcia stála viac ako dva milióny eur

V okrese Stropkov dokončil Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozsiahlu rekonštrukciu cesty druhej triedy medzi Makovcami a Malou Poľanou, ktorá vedie cez obec Havaj. Po približne roku stavebných prác dostal úsek s dĺžkou takmer 2,6 kilometra nový asfaltový povrch, vynovené priepusty aj odvodňovacie zariadenia. Celková investícia predstavuje 2,17 milióna eur.
Časť uhradil PSK zo svojho rozpočtu
Projekt bol realizovaný ako slovenská časť cezhraničného programu Spájame pohraničie Východných Karpát z programu Interreg, pričom 1,7 milióna eur tvorili európske zdroje, 260-tisíc eur štátne financie a viac ako 183-tisíc eur uhradil PSK zo svojho rozpočtu.
„Táto cesta je pre miestnych obyvateľov životne dôležitá. Spája okresy Stropkov a Medzilaborce a denne ju využíva množstvo ľudí pri ceste do práce či do školy. Aj táto cesta je dôkazom, aké dôležité je mať možnosť čerpať európske zdroje na skvalitňovanie nášho života. Verím, že v takejto kvalite bude slúžiť ďalších dvadsať či tridsať rokov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Výmena zvodidiel a hĺbková drenáž
Rekonštrukcia sa začala v novembri 2024 a zahrnula frézovanie starého povrchu, sanáciu zosuvov, výmenu konštrukcie vozovky, úpravu krajníc a odvodnenia. Na úsekoch s nedostatočnou únosnosťou podložia sa vymieňali konštrukčné vrstvy až do zemnej pláne. Práce zahŕňali aj hĺbkovú drenáž, výmenu zvodidiel, zábradlí a smerových stĺpikov.
„Cestu sme obnovili v plnom rozsahu. Obnovili sa odvodňovacie funkcie priepustov, opravili tokové i výtokové jamy, zlepšila sa únosnosť podložia a položili nové ložné a brúsne vrstvy,“ doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth, ktorá stavbu dozorovala.
Cezhraničný projekt Spájame pohraničie Východných Karpát má celkovú hodnotu približne päť miliónov eur a jeho partnerom na poľskej strane je Podkarpatské vojvodstvo. Na slovenskej strane obnovu v okrese Stropkov realizovala spoločnosť Metrostav DS.