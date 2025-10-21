Prísnejšie pravidlá pre vodičské preukazy sa nedotknú len mladých. Čo všetko sa zmení?

Európsky parlament v utorok schválil aktualizáciu pravidiel Európskej únie týkajúcich sa vodičských preukazov. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet dopravných nehôd, ktoré si podľa oficiálneho webu europarlamentu ročne vyžiadajú takmer 20-tisíc životov.
Platnosť vodičských preukazov
Nové pravidlá zavádzajú rozšírené požiadavky na výcvik vodičov, ktoré zahŕňajú otázky o rizikách mŕtvych uhlov, zvládaní asistenčných systémov, bezpečnom otváraní dverí a rizikách telefonovania počas jazdy.
EÚ schválila celoúnijný zákaz šoférovania
Europoslanci presadili, že výcvik bude klásť dôraz na lepšie vnímanie ohrozenia zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, deti či cyklisti.
Platnosť vodičských preukazov bude pre motoristov a motocyklistov 15 rokov, s možnosťou skrátenia na 10 rokov v štátoch, kde preukaz slúži aj ako občiansky preukaz. Pre vodičov kamiónov a autobusov bude platnosť päťročná.
Vodičák už od 17 rokov
Vodiči nad 65 rokov môžu podliehať častejším lekárskym prehliadkam a kondičným jazdám. Pred získaním alebo predĺžením preukazu je povinná lekárska prehliadka vrátane vyšetrenia zraku a srdcovocievneho systému, pričom členské štáty môžu nahradiť prehliadku sebahodnotiacimi formulármi.
Návrh zákona o predchádzaní kamiónov na diaľniciach je opäť v parlamente, cieľom je vytvoriť jasné pravidlá
Po prvýkrát sa zavádza dvojročná skúšobná lehota pre nových vodičov, ktorí budú podliehať prísnejším pravidlám a pokutám za jazdu pod vplyvom alkoholu či nepoužitie bezpečnostných pásov.
Vodičský preukaz na auto (kategória B) bude možné získať už vo veku 17 rokov, avšak do 18 rokov len pod dohľadom skúseného vodiča-spolujazdca. V záujme riešenia nedostatku profesionálnych vodičov sa znižuje vek pre získanie preukazu na kamión (18 rokov) a autobus (21 rokov) za podmienky odborného certifikátu.
Digitálny vodičský preukaz uložený v mobile má postupne nahradiť klasický formát, avšak vodiči si budú môcť naďalej žiadať o fyzickú kartu, ktorá im bude vydaná do troch týždňov bez zbytočného odkladu.