Bratislava hľadá zhotoviteľa novej trolejbusovej trate Bulharská - Galvaniho za necelých 5 miliónov

Bratislava hľadá zhotoviteľa novej trolejbusovej trate v úseku Bulharská – Galvaniho. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Nová trolejbusová trať sa napojí na existujúcu trať vedenú v Bulharskej a Rádiovej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,9 milióna eur. Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 15. apríla.

Nová trolejbusová trať bude podľa oznámenia zriadená v pokračovaní existujúcej trate po ulici Bulharská, do križovatky Bulharská – Galvaniho. Následne odbočí vpravo na Galvaniho ulicu, po ktorej bude trasovaná po pravej strane.

Po prekonaní križovatky Galvaniho – Ivanská cesta pokračuje po ľavej strane ulice Ivanská cesta a zakončená bude obratiskom vytvoreným okolo prevádzky McDonald pri Avion Shopping Parku.

„Spätne bude trať vedená vpravo na Galvaniho ulicu, kde v križovatke Ivanská cesta – Galvaniho prekrižuje novú trať a pokračuje do križovatky Galvaniho – Bulharská,“ konštatuje obstarávateľ. Následne trať odbočením vľavo do ulice Bulharská pokračuje zaústením do priameho smeru existujúcej trolejbusovej trate.

Súčasťou stavby je aj vybudovanie novej kontajnerovej meniarne Bojnická 26, ktorá bude napájať vedenie novej trate na ulici Bulharská a Galvaniho.