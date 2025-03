Naša pozícia na diplomatickom poli sa zlepšuje, vďaka tomu vypĺňame prázdno vo vnímaní slovenského športu v zahraničí, tvrdí národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová (ROZHOVOR)

Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád v talianskom Turíne sa prehupli do svojej druhej polovice. Slovenská výprava môže byť s doterajšími výsledkami nad mieru spokojná, veď od začiatku hier už získala viac než 20 cenných kovov. My sme sa o športovej časti tohto vrcholného podujatia, no nie len o nej, rozprávali s národnou riaditeľkou Špeciálnych olympiád Slovensko Evou Gažovou.

Eva Gažová, národná riaditeľka organizácie Špeciálne olympiády Slovensko

Počet získaných medailí prekonal očakávania

Do konca podujatia ostávajú už iba dva súťažné dni. Ak by sa aj nebodaj stalo, že už nepribudne žiadna ďalšia medaila, beztak môžeme tieto hry hodnotiť pozitívne. Vnímate to podobne?

Presne tak. Naši športovci museli na Svetové zimné hry čakať veľmi dlho. Naposledy sa ich zúčastnili ešte v roku 2017. Potom prišla pandémia koronavírusu a vojnový konflikt na Ukrajine, takže všetci „zimní“ športovci sa už veľmi tešili na svoj najväčší sviatok. Už teraz môžem povedať, že naša medailová žatva je fantastická, nečakali sme toľko cenných kovov. Chcela by som sa poďakovať všetkým športovcom, rodičom a trénerom, že sa na Turín takto výborne pripravili. Je to veľmi pozitívna motivácia pre ďalších športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Taktiež ich výkony a práca realizačných tímov nám tiež otvára pomyselné dvierka v rámci zákulisia. Vďaka ním nás počas rôznych stretnutí a rokovaní vnímajú na poli Špeciálnych olympiád ako veľkého lídra.

Turínsky hry Špeciálnych olympiád sú pre všetkých zúčastnených obrovskou studnicou nefalšovaných emócií. Úspech prvej snowboardistky Barbory Féglovej, lyžiarky Mišky Oravcovej, či krasokorčuliara Adama Hrabčáka a ďalších, rezonovali v uplynulých dňoch aj v slovenských médiách. Čo chytilo pri srdci najväčšmi vás?

Šport je o emóciách a na Špeciálnych olympiádach k tomu dodávajú športovci si intelektuálnym znevýhodnením ešte väčší emocionálny prídavok. V cieli je to veľmi často o slzách šťastia, pretože vidíme, že príležitosť ktorú dostali uchopili na 100%. Stačí si uvedomiť, že doma existuje stále veľmi veľa ľudí, ktorí tvrdia, že to robíme zbytočne. Povedia si, veď načo, aj tak sú šťastní a hlúpi, ale to nie pravda. Pridanou hodnotou dokázania opaku sú práve ich príbehy, ich životné cesty, tvrdý pravidelný tréning, spomínané emócie, priateľstvá a čo je najdôležitejšia vzájomná spolupatričnosť.

zjazdári Adam Kalafut a Miška Oravcová, medailisti na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v Turíne

Zlepšenie postavenia na diplomatickom poli

Pozícia niektorých slovenských športových zväzov nie je na medzinárodnej úrovni najlepšia. O Špeciálnych olympiádach Slovensko to neplatí, práve naopak, výprava spod Tatier patrí medzi najviditeľnejšie a vzhľadom k veľkosti krajiny a počtu športovcov, aj medzi najpočetnejšie. Čím to je?

Zásluhu na tom majú predovšetkým naši športovci, ich rodičia, tréneri a všetci ľudia okolo nich, ktorí milujú šport, dokážu dopriať a pochváliť a veria v silu emócie a potlesku. Musím však vyzdvihnúť i prácu mojich kolegýň, ktoré za mňa prevzali časť zodpovednosti. Hovorím o vedúcej výpravy Martine Gogolovej a jej zástupkyni Veronike Sedláčkovej či prezidentke Dominike Nestarcovej, pretože ony svoje úlohy a poslanie zvládajú bravúrne. Neodmysliteľnou súčasťou tímu v Turíne sú aj dobrovoľníci Kristína Tischer a Peter Bendík.

Keď chcete, aby vám organizácia fungovala, musíte aj delegovať správnych ľudí, čo sa nám ako kolektívu darí. Bez ich odhodlania by sme stále boli na štartovacej čiare a nie v procese bytia príkladom pre iných.

vedenie Špeciálnych olympiád Slovensko – Eva Gažová, Martina Gogolová, Veronika Sedláčková a Dominika Nestarcová

Mne na týchto hrách po prvý raz pribudlo aj trocha diplomacie a rokovaní v zákulisí. Je to pre nás niečo nové, pretože počas ostatných rokov sme postupne dostali pozvania pracovať aj v medzinárodných štruktúrach. Ja som sa pred rokom stala členkou predsedníctva svetového hnutia Špeciálnych olympiád. Som tiež predsedníčkou výkonného výboru Special Olympics Europe- Euroasia a taktiež pracujem pre Special Olympics Advisory Commitee (poradný orgán pre Special Olympics International). Ide o zodpovedné roly, pretože reprezentujem celý kontinent s portfóliom 54 krajín. Som veľmi rada, že vďaka týmto kontaktom, môžeme zasa aj mimo športovísk šíriť dobré meno o slovenskom športe. Ten je aktuálne v rámci medzinárodného vnímania trocha na ústupe, preto sme radi, že našou prácou a aktivitami tu vzniknutú dieru aspoň z časti zapĺňame a ukazujeme tú pozitívnu stránku našej krajiny.

V Turíne sa paralelne s hrami riešia strategické záležitosti do ďalších cyklov a Slovensko je pri tom v pozícii jedného z tých silnejších hráčov. Rozumieme tomu správne?

Je to neuveriteľné ale je to tak. Navyše by som spomenula náš nedávny úspech spoločenskej zodpovednosti a to, že celosvetová charitatívna humanitárna organizácia Lions International sa rozhodla, že svoj dobrovoľnícky program pre viac ako 80 popredných členov najvyššieho vedenia Lions chce organizovať práve spolu so Špeciálnymi olympiádami Slovensko. Pokladám to za veľký úspech na diplomatickom poli, pretože ak budú v budúcnosti prerozdeľovať finančné dotácie, už nebudeme musieť druhým stranám vysvetľovať kde je Slovensko, čo dokážu naši športovci a podobne.

Eva Gažová a Mark Lyon, viceprezident Lions International

Byť súčasťou diskusie o kreovaní novej štruktúry svetovej organizácie Špeciálnych olympiád Vám dáva pocit zodpovednosti do ďalšieho rozvoja. Dobrou správou v rámci rozvoja je aj snaha o výraznejšiu digitalizáciu i to, že budeme naďalej klásť dôraz na šport, inklúziu a povedomie. Vieme, že musíme pracovať čo najlepšie, aby nám vlak menom profesionálny šport neušiel.

Pochvala patrí aj slovenským médiám, ktoré informačne pokrývajú aktuálne svetové hry. Dostali sme za Vašu prácu veľkú pochvalu aj od mediálnej riaditeľky Special Olympics International Fiony Hynes. Označila nás za lídrov mediálneho uchopenia Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád v Turíne.

A nerady by sme zabudli na našich sponzorov, vďaka ktorým sa naše vízie plnia rýchlejšie a ľahšie. Spoločenskú zodpovednosť voči našim športovcov prejavili firmy ako Corex, KIA, Reconwel, Metlife, Obermayer, Respect, Sedita, Slovanet-Impact, Nadácie Kia, Allianz či Wolkswagen. Podpora štátu od roku 2018 stabilizovala chod organizácie. Médiá ako SITA, FUN radio, a JOJ Šport majú veľký vplyv na mienku obyvateľstva.

Hrdosť na Michala Dolinského, ktorého ocenila i druhá dáma USA Usha Vanceová

Keď už sme pri médiách, tak treba pripomenúť, že enormný záujem vzbudil hneď v úvode hier športovec s viacnásobným znevýhodnením (MATP) Michal Dolinský, ktorý v stredisku Bardenecchia demonštroval ako prvý na svete jazdu na monoski.

Michal spoločne s domácim športovcom Samuelom ukázali svetu, že aj športovci s viacnásobným zdravotným znevýhodnením môžu športovať. O tom, že išlo o veľkú historickú udalosť, svedčí aj prítomnosť všetkým VIP špičiek priamo pod svahom. Boli medzi nimi prezident Special Olympics International Tim Shriver, výkonná riaditeľka Mary Davis, riaditeľ pre Európu a Euráziu David Evangelista, ďalší kontinentálni riaditelia, prvé dámy Utahu a Pensylvánie a v neposlednom rade druhá dáma Spojených štátov amerických Usha Vanceová. Manželka súčasného amerického viceprezidenta dokonca ocenila nášho Michala medailou.

Veľmi silným momentom bolo za mňa to, keď Tim Shriver prišiel za rodičmi Michala Dolinského a tí mu povedali jednu krásnu vetu, a síce: „doteraz sme s Miškom chodili na terapie, teraz s ním chodíme na tréningy a súťaže“. Som rada, že to zaznelo, pretože chcem zdôrazniť, že my nie sme ani charita, ani nijaká organizácia vydávajúca sa za šport, ale sme naozajstnou športovou organizáciou.

Chcú naďalej pomáhať deťom z Ukrajiny

V Turíne ste tiež absolvovali stretnutie s podporovateľmi špeciálneho programu zameraného na pomoc utečencom Unified with Refugees. K čomu ste sa v tejto otázke dopracovali?

Na Slovensku sme založili cetrum Dream Day, ktoré navštevujú deti s autizmom z Ukrajiny a my sa o nich staráme pod hlavičkou Špeciálnych olympiád. Stretli sme sa tu s riaditeľom organizácie Unified with Refugees Programu pre celú Európu, ktorý nám prejavil vďaku a odovzdal ešte trocha nádeje, aby sme sa aj naďalej vládali postarať o tieto deti. Je to totiž stále potrebné.

Okrem toho sme absolvovali stretnutie aj s významnou nadáciou Diana Davis Spencer Foundation. Jej čelné predstaviteľky mali záujem o konverzáciu iba s dvomi krajinami zastúpenými na Špeciálnych olympiádach – Novým Zélandom a Slovenskom. Je to obrovské zadosťučinenie, že sme dostali vôbec šancu týmto ľuďom rozpovedať náš príbeh. V najbližších týždňoch sa má rozhodnúť o tom, či táto medzinárodná nadácia bude mať záujem podporovať aj našu organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko. Veríme, že náš program pre deti s intelektuálnym znevýhodnením z Ukrajiny bude aj vďaka tomu naďalej fungovať.

Uvediem to však na pravú mieru. My pre deti z Ukrajiny zbierame financie výhradne v zahraničí. Všetky peniaze z domácich zdrojov určené na šport a rozvoj tak idú výhradne slovenským športovcom a mladým talentom.

prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko Dominika Nestarcová a Eva Gažová

Na Slovensku pred časom rezonovalo spojenie Špeciálnych olympiád Slovensko a amerického herca Matta Damona. Viete pripomenúť o čo v danej veci išlo?

Minulý rok sme sa zapojili do charitatívnej akcie, ktorá sa mala konať v USA. V rámci nej sa zbierajú financie na podporu detí z Ukrajiny. Získali sme dotáciu na cestu, ale v poslednej chvíli nám bola odrieknutá. Ozvali sme sa teda americkej strane, že nemáme na účasť dostatočné finančné vykrytie. Keith Moon, člen predsedníctva Special Olympics Connecticut a zároveň učiteľ na prestížnej súkromnej škole Hotchkiss, a v letnej škole Harvard, nám však oznámil, že skúsi pre nás niečo urobiť. Obvolal svojich bývalých študentov a jeden z nich, holywoodský herec Matt Damon, nám nakoniec cestu na túto charitatívnu akciu zaplatil. Za morom sa následne vyzbierali finančné prostriedky na pomoc ukrajinským deťom. Otvorilo nám to dvere aj do ďalších spoluprác, takže budeme schopní v najbližšom období posielať našich športovcov na výmenné pobyty do zahraničia.

slovenská výprava na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v Turíne 2025

Prioritou naďalej ostávajú slovenskí športovci

Spomenuli sme úrodný zber medailí, viditeľnosť v rámci celosvetovej komunity Špeciálnych olympiád a kontinuálne zlepšovanie sa na medzinárodnom diplomatickom poli. Nie je vašim ďalším krokom organizovanie Svetových hier Špeciálnych olympiád na Slovensku?

Vysvetlím to takto. Na všetkých rokovaniach kde sa spolu s kolegyňami objavíme, dostávame ponuky na organizovanie rôznych podujatí. Tým, že ja mám skúsenosti z prípravného výboru kandidatúry na organizovanie ZOH 2006 Poprad-Tatry, tak si plne uvedomujem rozsiahlosť takého to podujatia s množstvom zúčastnených krajín. Na jednej strane je to česť, no na druhej strane si veľmi dobre uvedomujeme, že našim primárnym cieľom je čo najlepšie pomáhať slovenským športovcom. Ak by sme išli do organizovania tejto akcie, mali by sme obavy z toho, že by sme museli našich športovcov odsunúť trocha do úzadia, čo logicky nechceme. Našou prioritou tak aj naďalej ostáva snaha o čo najlepšie zabezpečenie podmienok pre našich domácich športovcov. Chceme tiež rozširovať počet športov a venovať sa hostiteľstvu o čosi menších podujatí aj keď významovo top v Európe. Organizujeme už 4. ročník Majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v triatlone či vlani ME v unifikovanom volejbale.

Spomenuté ponuky naozaj dostávame, ale my si uvedomujeme, že na Slovensku je v očiach mnohých hodnota športovca s intelektuálnym znevýhodnením stále veľmi nízka a ďaleko za tým, kde by mala byť. Máme teda pred sebou ešte veľa práce, aby sme dostali našich športovcov do povedomia a aby ich úspechy a medaily nikto nespochybňoval. Bude to znieť nepríjemne, ale máme pocit, že im niekedy bežný človek tu medailu až závidí. Ako národ sa musíme naučiť dopriať iným, oceniť výkony a dávať príležitosti všetkým.