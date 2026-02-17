Národniari podporujú požiadavky odborárov Policajného zboru, navrhujú zvýšiť platy o päť percent

Slovenská národná strana vyjadrila plnú podporu požiadavkám odborárov Policajného zboru, ktorí žiadajú tento rok valorizovať mzdy aspoň o päť percent. Ako uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová, považujú za nepredstaviteľné, aby boli bezpečnostné a záchranné zložky Slovenskej republiky zanedbávané z hľadiska finančného krytia.
„Slovenská národná strana je presvedčená, že systém, aký zaviedla pri podpore vojakov, t. j. Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v roku 2018, by mal byť použiteľný aj pre Policajný zbor. Policajti poznajú príspevky Slovenskej národnej strany v podobe rekreačných a športových poukazov. Oba tieto inštitúty Slovenská národná strana zaviedla ako benefity pri ich práci,“ pripomenula Škopcová.
Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko
Národniari tiež avizujú, že s cieľom ušetriť finančné prostriedky na najbližšej schôdzi Národnej rady SR navrhnú, aby poslanec parlamentu nemal nárok na výsluhový dôchodok, ak ho poberá. „Je nedôstojné, aby niektorí policajti nemali v štáte zabezpečené ani slušné mzdy a aby niektorí, ktorí sú na výsluhových dôchodkoch a súčasne sú poslancami Národnej rady SR, mali príjem na úrovni 10 000 eur v čistom. Ak je niekto poslancom Národnej rady SR, nemal by dostávať aj výsluhový dôchodok,“ uviedla Škopcová.
Doplnila, že SNS verí, že v parlamente nájdu podporu pre návrh na zvýšenie a valorizáciu platov policajtov, ako aj pre úsporné opatrenia týkajúce sa tých, ktorí majú aj s výsluhovým dôchodkom mesačný príjem 10-tisíc eur.