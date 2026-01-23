Napriek výrazným investíciám do obrany a infraštruktúry zaostali nemecké minuloročné verejné výdavky za očakávaniami

Federálne výdavky sa v roku 2025 zvýšili o viac než 12 miliárd eur na 86,8 miliardy, čo predstavuje medziročný nárast o 17 percent.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Germany Politics
Nemecký kancelár Friedrich Merz (vpravo) a minister financií Lars Klingbeil. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Nemecko Ekonomika Ekonomika z lokality Nemecko

Nemecké verejné výdavky rástli vlani pomalšie, než sa očakávalo, hoci vláda výrazne investovala do obrany a infraštruktúry, oznámilo v piatok ministerstvo financií. Rezort zároveň prisľúbil, že v tomto roku tempo zrýchli.

Federálne výdavky sa v roku 2025 zvýšili o viac než 12 miliárd eur na 86,8 miliardy, čo predstavuje medziročný nárast o 17 percent. V rozpočte však bola pôvodne naplánovaná ešte vyššia suma, a to 115,6 miliardy eur. „Čísla ukazujú, že prvé investície sa rozbehli, ale musíme zrýchliť,“ povedal nemecký minister financiíLars Klingbeil.

Najväčšia európska ekonomika čelí dlhodobej stagnácii, preto kancelárFriedrich Merz prisľúbil zintenzívnenie verejných investícií vrátane obnovy železníc, ciest, mostov a modernizácie armády, ktoré by mali prispieť k jej oživeniu.

K 31. decembru minulého roka federálna vláda zazmluvnila takmer 24 miliárd eur zo 100-miliardového fondu na infraštruktúru a ochranu klímy. Na obranu sa minulý rok vyčerpalo 72,2 miliardy eur, čo je menej, než sa pôvodne predpokladalo.

Na financovanie rozpočtového deficitu si Berlín v roku 2025 na finančných trhoch požičal 102,7 miliardy eur, teda približne o 40 miliárd menej v porovnaní s plánovanými 143,2 miliardy.

