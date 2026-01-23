Napriek výrazným investíciám do obrany a infraštruktúry zaostali nemecké minuloročné verejné výdavky za očakávaniami

Nemecké verejné výdavky rástli vlani pomalšie, než sa očakávalo, hoci vláda výrazne investovala do obrany a infraštruktúry, oznámilo v piatok ministerstvo financií. Rezort zároveň prisľúbil, že v tomto roku tempo zrýchli.
Federálne výdavky sa v roku 2025 zvýšili o viac než 12 miliárd eur na 86,8 miliardy, čo predstavuje medziročný nárast o 17 percent. V rozpočte však bola pôvodne naplánovaná ešte vyššia suma, a to 115,6 miliardy eur. „Čísla ukazujú, že prvé investície sa rozbehli, ale musíme zrýchliť,“ povedal nemecký minister financiíLars Klingbeil.
Nemecký priemysel potiahla v novembri vojenská technika. Nové objednávky medzimesačne stúpli o takmer šesť percent
Najväčšia európska ekonomika čelí dlhodobej stagnácii, preto kancelárFriedrich Merz prisľúbil zintenzívnenie verejných investícií vrátane obnovy železníc, ciest, mostov a modernizácie armády, ktoré by mali prispieť k jej oživeniu.
K 31. decembru minulého roka federálna vláda zazmluvnila takmer 24 miliárd eur zo 100-miliardového fondu na infraštruktúru a ochranu klímy. Na obranu sa minulý rok vyčerpalo 72,2 miliardy eur, čo je menej, než sa pôvodne predpokladalo.
Na financovanie rozpočtového deficitu si Berlín v roku 2025 na finančných trhoch požičal 102,7 miliardy eur, teda približne o 40 miliárd menej v porovnaní s plánovanými 143,2 miliardy.