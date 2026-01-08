Nemecký priemysel potiahla v novembri vojenská technika. Nové objednávky medzimesačne stúpli o takmer šesť percent

Nové objednávky v nemeckom priemysle v novembri nečakane prudko vzrástli, najmä vďaka vyššiemu dopytu po obrannom vybavení v čase, keď európske krajiny urýchľujú zbrojenie.
Podľa predbežných údajov nemeckého štatistického úradu Destatis stúpli nové objednávky medzimesačne o 5,6 percenta. Rast pokračoval tretí mesiac po sebe napriek tomu, že analytici očakávali pokles o 1,3 percenta. Nárast súvisí s tým, že po ruskej invázii na Ukrajinu Nemecko aj ďalšie štáty výrazne zvyšujú výdavky na obranu.
Obrat k lepšiemu
Pozitívny výsledok prichádza po dlhodobom útlme nemeckého priemyslu spôsobeného slabým dopytom, vysokými cenami energií a problémami na exportných trhoch. Analytici označujú novembrové údaje za možný signál obratu, hoci samotné výdavky na obranu podľa nich nezabezpečia trvalo vyšší rast.
Ekonomika Nemecka v treťom štvrťroku stagnovala
Štatistický úrad uviedol, že výsledky podporili najmä veľké objednávky v kategórii dopravného vybavenia vrátane vojenských vozidiel, lietadiel, lodí a vlakov. Rástol aj dopyt po elektrotechnike, IT zariadeniach a obrábacích strojoch. Domáce objednávky stúpli o 6,5 percenta, zahraničné o takmer päť percent, pričom dopyt z eurozóny vzrástol o viac než osem percent.
„Trend rastúceho dopytu z Nemecka a eurozóny pokračuje,“ uviedlo v tejto súvislosti nemecké ministerstvo hospodárstva.
Problémom ostáva geopolitická neistota
Ministerstvo zároveň upozornilo, že objednávky z niektorých mimoeurópskych trhov sú od začiatku roka 2025 slabé pre obchodné a geopolitické neistoty. Nemecké firmy výrazne zasiahli najmä americké clá, keďže USA sú ich najväčším exportným trhom.
Napriek pozitívnym správam, nemecká vláda predpovedá rast ekonomiky len o 0,2 percenta v roku 2025, ale očakáva, že hospodársky rast začne v priebehu roka zrýchľovať.