Nemecký priemysel potiahla v novembri vojenská technika. Nové objednávky medzimesačne stúpli o takmer šesť percent

Rast pokračoval tretí mesiac po sebe napriek tomu, že analytici očakávali pokles o 1,3 percenta.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Priemysel, zváranie
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecko Ekonomika Ekonomika z lokality Nemecko

Nové objednávky v nemeckom priemysle v novembri nečakane prudko vzrástli, najmä vďaka vyššiemu dopytu po obrannom vybavení v čase, keď európske krajiny urýchľujú zbrojenie.

Podľa predbežných údajov nemeckého štatistického úradu Destatis stúpli nové objednávky medzimesačne o 5,6 percenta. Rast pokračoval tretí mesiac po sebe napriek tomu, že analytici očakávali pokles o 1,3 percenta. Nárast súvisí s tým, že po ruskej invázii na Ukrajinu Nemecko aj ďalšie štáty výrazne zvyšujú výdavky na obranu.

Obrat k lepšiemu

Pozitívny výsledok prichádza po dlhodobom útlme nemeckého priemyslu spôsobeného slabým dopytom, vysokými cenami energií a problémami na exportných trhoch. Analytici označujú novembrové údaje za možný signál obratu, hoci samotné výdavky na obranu podľa nich nezabezpečia trvalo vyšší rast.

Štatistický úrad uviedol, že výsledky podporili najmä veľké objednávky v kategórii dopravného vybavenia vrátane vojenských vozidiel, lietadiel, lodí a vlakov. Rástol aj dopyt po elektrotechnike, IT zariadeniach a obrábacích strojoch. Domáce objednávky stúpli o 6,5 percenta, zahraničné o takmer päť percent, pričom dopyt z eurozóny vzrástol o viac než osem percent.

„Trend rastúceho dopytu z Nemecka a eurozóny pokračuje,“ uviedlo v tejto súvislosti nemecké ministerstvo hospodárstva.

Problémom ostáva geopolitická neistota

Ministerstvo zároveň upozornilo, že objednávky z niektorých mimoeurópskych trhov sú od začiatku roka 2025 slabé pre obchodné a geopolitické neistoty. Nemecké firmy výrazne zasiahli najmä americké clá, keďže USA sú ich najväčším exportným trhom.

Napriek pozitívnym správam, nemecká vláda predpovedá rast ekonomiky len o 0,2 percenta v roku 2025, ale očakáva, že hospodársky rast začne v priebehu roka zrýchľovať.

Firmy a inštitúcie: Destatis
Okruhy tém: Nemecká ekonomika nemecké hospodárstvo Nemecký priemysel oživenie ekonomiky Priemyselné objednávky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk