Napínavý, mrazivý a desivý triler V zóne smrti

Sú to jediné vrchy na svete, ktoré majú vyše osemtisíc metrov, a všetky ležia v Himalájach. ,Zóny smrti´. Inými slovami, každá minúta, ktorú strávite v takejto nadmorskej výške, z vás doslova vysáva život. Väčšina ľudí si tam berie kyslíkové prístroje, ale on nie…

Ak máte radi originálne zápletky, výborne napísané detektívky a mrazivé prostredie zasnežených hôr – neváhajte. V zóne smrti je skvelý triler o horolezeckej expedícii, ktorej súčasťou je aj mladá novinárka. No skrýva sa tam aj vrah, ktorý postupne zabíja jednotlivých členov…

Cecily Wong je novinárka a amatérska horolezkyňa. Spolu so skupinou skúsených horolezcov sa vydáva do Himalájí, aby zdolala ôsmu najvyššiu horu sveta – Manaslu. Jej ambíciou je získať interview od slávneho horolezca Charlesa McVeigha, ktorý chce výstupom na túto horu úspešne zavŕšiť svoj pokus o zdolanie štrnástich osemtisícoviek za jediný kalendárny rok, navyše bez prídavného kyslíka. Ako horolezci vravia – Čistých štrnásť.

Foto: Bux.sk

Cecily, ktorá na dosiahnutie svojho cieľa obetovala vzťah s priateľom aj úspory, si uvedomuje, že podobná šanca sa jej tak skoro nenaskytne. Úspech by znamenal prelom v jej kariére. No ak sa jej nepodarí získať od McVeigha exkluzívny rozhovor, zlyhá na celej čiare – v práci i v celom svojom živote.

Keď však jeden z horolezcov zahynie naoko nešťastnou náhodou, Cecily sa začne obávať, že ich expedícii hrozí nebezpečenstvo. A keď príde o život ďalšia horolezkyňa, je už príliš neskoro na návrat.

Cecily uväznená na nebezpečnej hore v jednej z najodľahlejších končín sveta, bude musieť zviesť nielen boj s prírodnými živlami, ale aj s neľútostným vrahom, ktorý si vyberá jednu obeť za druhou…

Na stene viselo ľudské telo. Dlhé blond vlasy stiahnuté do konského chvosta zakrývali žene tvár. Okolo krku mala ovinuté lano, zarezávalo sa jej do kože. Ruky v rukaviciach jej bez života viseli pozdĺž tela, plece mala vykrútené v neprirodzenom uhle. Hrôza zovrela Cecily hrdlo, keď tú ženu zdesene spoznala – mohla len dúfať, že sa mýli…

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Alfréd Swan:

V zóne smrti je vynikajúci triler z mrazivých Himalájí, kde sa stanete súčasťou expedície, ktorá sa snaží vyjsť na osemtisícovku Manaslu. A aj keď vám horolezectvo nič nehovorí, nezaujímate sa oň, bude vás príbeh baviť. Preniknete do komunity horolezcov. Autorka sama zdolala horu Manasla, dokonca ako najmladšia Kanaďanka v roku 2019. Venuje sa tiež turistike, zabehla ultramaratón cez púšť Sahara (250 km), ktorý je známy ako najťažšie preteky na svete. Aj preto je jej príbeh uveriteľný, vysvetľuje mnohé pravidlá a zákonitosti na horách, čo vás tam môže stretnúť, čo vás zradí a čo prekvapí. Má to zažité a do príbehu to všetko šikovne zakomponovala.

„Len čo som v septembri roku 2019 vyšla na vrchol Manaslu, sadla som si, ešte vždy v zóne smrti, do snehu, vytiahla som notes a začala písať. To, čo som vtedy napísala, nikdy neuzrie svetlo sveta – trpela som hypoxiou, zmáhala ma únava a môj rukopis bol takmer nečitateľný! Ale už vtedy som vedela, že o tomto vrchu musím napísať román. Našťastie, moja výprava nebola až taká dramatická ako Cecilina, ale aj tak ju pokladám za jednu z najsilnejších a najobohacujúcejších skúseností vo svojom živote,“ približuje svoj román autorka Amy McCulloch.

Milan Buno, knižný publicista

