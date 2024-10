Som hrdý na to, čo sme ukázali, hodnotí tréner Calzona remízu Slovenska proti Švédsku (video+foto)

Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v piatkovom stretnutí 1. skupiny C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 s výberom Švédska 2:2.

Na trávniku Národného futbalového štadióna v Bratislave tím trénera Francesca Calzonu prehrával už 0:2, ale vďaka dvom gólom Dávida Strelca dokázal získať bod.

Aj po siedmom vzájomnom zápase v ére samostatnosti tak platí, že Slováci nemajú na konte víťazstvo nad týmto severským súperom.

Dôležitý gól v závere polčasu

Hráči Švédska získali dvojgólový náskok v rozpätí 25. až 32. minúty, keď sa do listiny strelcov zapísali Yasin Ayari a Ken Sema. Ešte pred polčasovou prestávkou skorigoval Dávid Strelec a ten istý hráč zariadil deľbu bodov zásahom zo 72. minúty.

„Som spokojný. Prvý 30 minút sme nehrali tak ako sme chceli proti silnému súperovi, ktorému sme veľa dovolili. Potom sme hrali pred polčasom to, čo sme chceli a líniu sme vysoko vytláčali. V druhom polčase sme nezačali dobre, ale potom mužstvo hralo s obrovským nasadením a srdcom, boli tam výborné fázy. Urobili sme to, čo sme chceli a ja som hrdý na to, čo sme ukázali. Dôležitý bol gól v závere prvého polčasu. Bol to výsledok našej zlepšenej hry v závere polčasu,“ zhodnotil duel tréner Francesco Calzona pre TV Sport 1.

Slováci najbližšie hrajú v Baku

V aktuálnej edícii Ligy národov odohrali slovenskí hráči zatiaľ tri stretnutia. Na konte majú sedem bodov rovnako ako Švédi. Predtým v septembri zaznamenali plný bodový zásah, keďže triumfovali v Estónsku (1:0) a doma nad Azerbajdžanom (2:0).

Slováci v októbrovom asociačnom termíne nastúpia ešte v pondelok v azerbajdžanskom Baku. V novembri čaká na slovenský tím duel vo Švédsku a doma proti Estónsku.

Víťaz skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž. Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie.