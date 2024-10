Namiesto plánovaného Múzea slovenského vysťahovalectva má vzniknúť Múzeum národného obrodenia. Vyplýva to z návrhu Ministerstva kultúry (MK) SR na zmenu uznesenia vlády z júna 2022 ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026.

Samostatné múzeum

Múzeum slovenského vysťahovalectva malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea (SNM). Na jeho vybudovanie medzi rokmi 2023 až 2028 boli zabezpečené prostriedky v sume 10,2 milióna eur. Na fungovanie múzea v rokoch 2029 až 2032 boli vyčlenené ďalšie štyri milióny eur.

„Na základe skutkového stavu vyplýva, že v súčasnej dobe nie je možné realizovať najmä úlohy stanovené v bode B.8. uznesenia, ktoré sa týkajú vypracovania projektovej dokumentácie a uskutočnenia architektonickej súťaže z dôvodu neexistencie pozemku, kde by malo byť Múzeum slovenského vysťahovalectva vybudované,“ uvádza schválený materiál.

Expozícia by mala mať tri časti

Dôvodom je, že pôvodne zvažovaný pozemok v bratislavskej Petržalke Magistrát hlavného mesta Bratislavy nemal záujem zameniť za iný pozemok od štátu. Z materiálu vyplýva, že ho chcel odpredať za trhovú cenu, ktorá je odhadom vyše jedného milióna eur, s čím sa ale pri predbežných rokovaniach s mestom nepočítalo.

Navrhované Múzeum národného obrodenia by tiež malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci štruktúry SNM. Jeho stála expozícia by mala byť rozdelená na tri časti.

„Ťažiskovú, ktorá je zameraná na osobnosti a pôsobenie tzv. štúrovskej generácie, rámcujú časti Predchodcovia a Nasledovníci. Ústredná časť zachytáva štúrovskú generáciu v širokej škále jej činnosti a v plejáde jej výnimočných osobností. Nie je radená chronologicky, každá časť expozície je zameraná na samostatnú tému – politika, literárna činnosť, vojenské vystúpenia, medzinárodné väzby. Má poskytnúť komplexný obraz o širokom zábere štúrovcov, o historických súvislostiach v domácom i v zahraničnom kontexte,“ približuje materiál.

Dejiny vysťahovalectva

Dejiny vysťahovalectva by mali byť zakomponované do jednej z častí stálej expozície. Konkrétne by malo ísť o časť Nasledovníci, pričom dejiny slovenského vysťahovalectva by mali byť zachované v šírke historického poznania. Expozícia by mala byť zavŕšená vznikom Československej republiky v roku 1918.

Múzeum národného obrodenia by malo sídliť v budove Nového evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku.

„Vznik a fungovanie múzea by malo byť do roku 2028 financované celkovou sumou 10,2 milióna eur. Následne sa do roku 2032 predpokladá financovanie v celkovej sume 4 milióny eur,“ informovala vedúca Oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská.

Vládou schválený materiál neprešiel medzirezortným pripomienkový konaním, a to z dôvodu časovej tiesne.