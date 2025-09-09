Nakupujte múdro a zdravo. Ponúkame zoznam potravín, ktoré sa oplatí mať doma - VIDEO, FOTO

Ak chcete mať jedálniček vyvážený, chutný a praktický, oplatí sa mať jasnú stratégiu pri nákupoch.
Potraviny
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Zdravé stravovanie nezačína až v kuchyni, ale už v obchode. To, čo si vložíte do košíka, rozhoduje o tom, čo budete jesť doma.

Ak chcete mať jedálniček vyvážený, chutný a praktický, oplatí sa mať jasnú stratégiu pri nákupoch.

Výživné jedlá

Jedným z najlepších tipov je pripraviť si nákupný zoznam. Ten vám pomôže vyhnúť sa impulzívnym rozhodnutiam a zabezpečí, že doma budete mať vždy základné potraviny na rýchlu a zdravú prípravu jedál.

Pri nakupovaní je dobré sústrediť sa na čerstvé potraviny – ovocie, zeleninu, mäso, ryby, vajcia a mliečne výrobky. Z týchto surovín dokážete poskladať väčšinu výživných jedál.

Polotovary a priemyselne spracované jedlá sa oplatí obmedziť, pretože obsahujú zbytočné kalórie, soľ či cukor.

Peniaze, potraviny
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ďalším tipom je nakupovať sezónne ovocie a zeleninu. Sú lacnejšie, chutnejšie a majú viac živín.

Zároveň sa oplatí kupovať aj trvanlivé základné potraviny – ryžu, cestoviny z celozrnnej múky, strukoviny, orechy či olivový olej. Tie poslúžia vždy, keď potrebujete rýchlo pripraviť jedlo.

Nezabúdajte ani na etikety výrobkov. Kratší zoznam ingrediencií väčšinou znamená kvalitnejší produkt. Sledujte aj obsah cukru, soli a nasýtených tukov – čím menej, tým lepšie.

A napokon, myslite aj na pitný režim. Najlepšou voľbou je čistá voda alebo minerálka. Sladené nápoje a džúsy síce lákajú, no prinášajú viac kalórií, než by ste čakali.

voda s citrónom
voda s citrónom Foto: depositphotos.com

Múdre nákupy vám ušetria čas, peniaze aj starosti v kuchyni.

Ak si vytvoríte zoznam, sústredíte sa na čerstvé a kvalitné potraviny a budete čítať etikety, zistíte, že zdravé stravovanie je jednoduchšie, než sa zdá.

Stačí sa riadiť pravidlom – čo nemáte doma, to nezjete.

