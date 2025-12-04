Nakupovať s Lidl Plus sa oplatí. Mikuláš prináša zľavu až do 10 %

Sviatok svätého Mikuláša je tradične spojený s malými prekvapeniami.
Foto: Lidl
Lidl nadväzuje na jeho symboliku milým gestom. Zákazníkom prináša špeciálny sviatočný kupón dostupný v aplikácii Lidl Plus.

Začiatok decembra je pre mnohých spojený s prvými predsviatočnými nákupmi. Toto obdobie však býva často náročné pre peňaženky, a preto Lidl prináša svojim zákazníkom špeciálny Mikulášsky kupón na uľahčenie sezónnych výdavkov. Po jeho aktivácii v aplikácii Lidl Plus môžu získať zľavu v hodnote až do 10 % nákupu v termíne od 3. do 5. decembra 2025.

Ako na to?

  • Aktivujete svoj špeciálny kupón v aplikácii Lidl Plus
  • Nakúpite v ľubovoľnej predajni Lidl
  • Zľava sa uplatní automaticky pri predložení digitálnej karty
Foto: Lidl

Efektívne šetrenie vďaka priehľadnej aplikácií

Aplikácia Lidl Plus slúži ako praktický nástroj, ktorý zákazníkom zhromažďuje všetky výhody na jednom mieste. Po prihlásení majú k dispozícii okamžitý prehľad o dostupných kupónoch, osobných ponukách či ďalších zľavách, ktoré môžu využiť pri bežných nákupoch. Aktivácia kupónov prebieha len niekoľkými klikmi a celý proces je navrhnutý tak, aby bol intuitívny aj pre používateľov, ktorí s aplikáciou pracujú len príležitostne.

Pri nákupe potom stačí pri pokladni ukázať digitálnu kartu Lidl Plus a systém automaticky uplatní všetky aktívne výhody. Zákazníci tak nemusia myslieť na žiadne dodatočné kroky. Na papierové kupóny či ručné overovanie zliav môžu zabudnúť – celý proces funguje digitálne a bez starostí. Aplikácia obľúbeného diskontu tak výrazne zjednodušuje celý proces nakupovania a zároveň ponúka priestor na pravidelnú úsporu.

Počas decembra v aplikácii nájdete aj adventný kalendár, v rámci ktorého môžete získať každý deň nový kupón. Taktiež prebiehajú aj Zlaté Vianoce, súťaž, v ktorej môžete vyhrať zlatú tehličku v hodnote približne 3 620 eur či poukážky na nákup. Bližšie informácie nájdete priamo v Lidl Plus aplikácii.

Oslaďte svoje sviatočné obdobie s produktmi značky Favorina

Začiatok decembra sa nesie v znamení tradičných mikulášskych prekvapení. Sladkosti, drobné dobroty aj čerstvé ovocie prinášajú deťom radosť a rodičom dávajú možnosť pripraviť im malý, no výnimočný zážitok. V ponuke Lidla nechýbajú ani obľúbené produkty privátnej značky Favorina, ktoré skvelo zapadnú do mikulášskej nádielky.

K tradičným symbolom Mikuláša neodmysliteľne patrí čokoládová figúrka samotného svätého biskupa z Myry. Je to klasická sladkosť, ktorá poteší vždy.

Tak isto ako čokoláda, aj marcipán a sviatočné obdobie idú ruka v ruke. Marcipánové toliariky značky Favorina si môžete vychutnať vo viacerých príchutiach, no pozor – je veľmi pravdepodobné, že po ich ochutnaní nebudete chcieť prestať.

Každý dobrý mikulášsky balíček by mal určite zahŕňať aj nejaké ovocie. K najčastejším a najobľúbenejším možnostiam patria pomaranče – sú neuveriteľne všestranné, chutné a ponúkajú aj dávku vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu.

FAVORINA
Foto: Lidl

Mikulášske prekvapenie, ktoré poteší dvakrát

Vedeli ste, že kúpou produktov značky Favorina môžete prispieť na dobrú vec? Za každý predaný kus daruje diskont jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak teraz stáva aj malým gestom solidarity a poteší hneď dvakrát. Prvýkrát deti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si svojho mikulášskeho prekvapenia. A druhýkrát niekoho, komu táto malá radosť prinesie skutočnú pomoc, spolupatričnosť a dobrotu. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja produktov Favorina reťazec prerozdelí viac ako 90 partnerským organizáciám v rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž po celom Slovensku.

Favorina, Čokoládový Mikuláš, 60 g, Lidl, 0,89 €
Favorina, Marcipánové toliariky, 300 g, čerešňa, Lidl, 4,99 €
Pomaranče, 2 kg, Lidl, 3,99 €

