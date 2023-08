NAKA nebude sedieť s vyloženými nohami, povedal Hamran a vyjadril sa aj k odvolaniu z funkcie

Odvolať policajného prezidenta môžu len kompetentné osoby. V tomto duchu sa vyjadril Štefan Hamran po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

Policajný prezident dodal, že ide o ministra vnútra a premiéra v jednej osobe Ľudovíta Ódora, ktorý sa k tomu podľa jeho informácií vyjadril a Hamran jeho rozhodnutie rešpektuje.

Výmenu šéfa SIS musia riešiť iné osoby

Na otázku výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Hamran odpovedal, že to nie je jeho téma, a dodal, že na to sú tiež kompetentné osoby, ktoré by to mali riešiť.

Uviedol, že ako bezpečnostnej rade, tak i širokej verejnosti na tlačovej konferencii tlmočil poznatky, ktoré sa vyšetrovateľ a prokurátor rozhodli zverejniť o prebiehajúcich trestných konaniach.

„Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Podľa môjho názoru je podstatné, že čo zadokumentovala polícia a akým spôsobom budú vedieť preukázať tú vinu tých jednotlivých subjektov, a či v konečnom dôsledku, ak sa prípad dostane na súd, bude prokurátor vedieť uniesť dôkazné bremeno na základe dôkazov, o ktorých je vyšetrovateľ presvedčený, že sú relevantné a skalopevné,“ povedal. Hamran sa tiež vyjadril, že nemieni komentovať personálnu politiku.

NAKA nebude sedieť s vyloženými nohami

Podľa Hamrana je logické a relevantné predpokladať, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) bude zasahovať, keďže je z peňazí daňových poplatníkov platená za to, aby riešila korupciu i ďalšie protispoločenské činnosti.

„Tak hádam nebudeme očakávať od príslušníkov NAKA, že za naše peniaze ako daňových poplatníkov tam budú sedieť s vyloženými nohami,“ vyjadril sa. Podľa neho je logické predpokladať, keďže NAKA má rozviazané ruky a môže slobodne pracovať, že bude zasahovať, ak bude taká dôkazná situácia. Ak taká nebude, tak nevykonajú nič,“ uviedol Hamran.

Uviedol to v odpovedi na otázku týkajúcu sa predpokladov niektorých politických predstaviteľov o potenciálnych budúcich zásahoch NAKA.