Najzamestnávateľ Lidl zvyšuje platy o viac ako 12 miliónov eur

Spoločnosť Lidl Slovenská republika už roky oslovuje kandidátov na veľmi atraktívne pracovné podmienky a motivačné platy – vyššie ako priemerné platy v odvetví. Toto však nie je posledné slovo diskontného reťazca – sieť podniká ďalšie kroky, aby zostala lídrom medzi zamestnávateľmi. Zamestnancom predajní a skladov sa od januára opäť zvýšili základné mzdy, tentoraz o 9%. V roku 2023 spoločnosť vyčlení na zvýšenie platov viac ako 12 miliónov eur. Lidl zároveň vytvára stovky nových pracovných miest ročne

Lidl Slovenská republika má aktuálne viac ako 6500 zamestnanýň a zamestnancov v 160 predajniach, troch logistických centrách, dvoch outletoch a na centrále. Diskont je stabilným zamestnávateľom, ktorý priebežne vytvára nové pracovné miesta – v priemere ide o stovky nových pozícii ročne.

Lidl sa stará aj o ocenenie celého svojho tímu, ktorého práca a nasadenie budú odmenené následným zvýšením platov. Od januára 2023 sa základné platy zamestnancov a zamestnankýň predajní a tiež skladov zvýšili o 9%. Diskont tým potvrdzuje svoju pozíciu najlepšie platiacej firmy v odvetví. Zvyšovanie platu je pritom zakotvené v zmluve pre ďalšie tri roky, každý teda pozná výhľad vývoja svojej mzdy pre ďalšie obdobia. Diskont pritom nezabúda ani na zamestnancov a zamestnankyne administratívy, na ktorých tiež čaká zvýšenie platu či mimoriadne odmeny. V Lidli dlhodobo platí, že každý zamestnanec a každá zamestnankyňa si medziročne finančne polepší.

„Úloha, ktorú ako diskont zohrávame pri poskytovaní prístupu domácností ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným potravinám, je mimoriadne dôležitá, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Napĺňať toto naše poslanie dokážeme iba vďaka práci celého tímu – veľmi si preto vážim nasadenie každého nášho zamestnanca a každej našej zamestnankyne. Našim cieľom je ponúknuť všetkým členom tímu príležitosť na kariérny rast, motivujúce platy a atraktívne benefity. Teším sa z toho, že Lidl je dlhodobo najlepšie platiacou spoločnosťou v segmente a rozhodli sme sa to potvrdiť aj ďalším zvýšením základných platov. Som hrdý na celý Lidl tím,” povedal Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Okrem motivujúcich platov – vyšších ako priemerných platov v maloobchode, ponúka Lidl svojim zamestnancom bohatý balík benefitov. V internom benefitnom portáli, ktorý funguje ako eshop, majú všetci zamestnanci k dispozícií rovnakú sumu 250 eur ročne. Nezáleží pritom na pozícií, regióne a ani dĺžke pôsobenia v Lidli. Každý si vyberá iba tie benefity, o ktoré má reálny záujem. Môžu to byť napríklad lístky do kina či kultúrne podujatia, praktický balíček pre dieťatko, školská výbava pre školáka, poukážky na výhodný nákup, príspevok na letný tábor pre deti, zaplatenie štartovného na rôzne športové udalosti a ďalšie položky podporujúce rodinu, zdravie, kultúru či záľuby. Zamestnanci a zamestnankyne zároveň dostávajú bezplatné jazykové vzdelávania a na mieru šité školenia v oblasti mäkkých a tvrdých zručností, ako aj narodeninové a vitamínové balíčky. Súčasťou podpory zamestnancov je aj interný grantový program Lidl srdcom pre ľudí, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Celkovo Lidl investuje do benefitov takmer 3,5 milióna eur ročne.

Jednou z výhod práce v Lidl Slovenská republike je aj šanca na kariérny rozvoj – voľné pracovné pozície obsadzuje diskont primárne z vlastných radov a podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je sedemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a odteraz už štvornásobným víťazom domácej ankety najzamestnávateľ. V prvom prípade ide o výsledok podrobného auditu, o najzamestnávateľoch rozhoduje v hlasovaní verejnosť.

Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícii je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.

