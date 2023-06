Najzáhadnejší film roka ONEMANSHOW: The Movie príde do kín už v auguste

Po viac ako polročnej odmlke sa na scénu vracia český provokatér Kamil Bartošek, známy ako Kazma. Internetový fenomén, ktorého videá majú milióny pozretí a vyvolávajú kontroverzné reakcie, uvedie do kín celovečerný film. Dlhopripravovaný projekt, na ktorom Kazma a jeho tím pracovali v najprísnejšom utajení 4 roky, sa 17. augusta dočká svojho veľkého odhalenia v slovenských kinách.

Náklady na film sa podľa producentov vyšplhali na 72 miliónov českých korún a tvorcovia sľubujú jedinečné predstavenie, aké Slovensko v kinách ešte nevidelo.

Svoj doposiaľ najväčší projekt sa Kazma rozhodol pod hlavičkou ONEMANSHOW historicky prvýkrát ukázať celému Česku a Slovensku priamo na veľkom plátne. Jeho slávne kúsky a škandály trhali na internete miliónové rekordy v počte pozretí a ohromovali divákov svojou drzosťou.

Medzi jeho najznámejšie akcie patrí nabúranie sa do relácie Prostřeno (na Slovensku Bez servítky), nastrčenie falošného Jima Carreyho na galavečer Českých levov alebo infiltrácia na štadión počas finále majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku v kufri jedného z výstavných áut. Teraz prichádza Kazma so svojou legendárnou ONEMANSHOW v celovečernom formáte a podľa vlastných slov sa chystá zbúrať české a slovenské kiná.

Oficiálnych informácií je minimum, nie je jasné, o čom film bude, a sám Kazma hovorí, že diváci sa to dozvedia až v kinách. Zatiaľ neexistujú žiadne verejne dohľadateľné informácie o obsahu, hercoch ani štábe, ktorý film nakrúcal.

Film ONEMANSHOW: The Movie uvedie do kín distribučná spoločnosť BONTONFILM. Distribútor je však tiež zmluvne viazaný mlčanlivosťou a podrobnosti o filme nemôže zverejniť ani 2 mesiace pred jeho premiérou v kinách. „Je to veľkolepé, je to šialené a je to film, ktorý zmení pravidlá hry v kinematografii. Nič podobné v našom teritóriu nikto predtým neurobil. Mnohým ľuďom to vyrazí dych, to je jediné, čo môžem o filme povedať. Všetko sa diváci dozvedia 17. augusta vo všetkých českých a slovenských kinách,“ hovorí v oficiálnom vyhlásení Martin Palán, generálny riaditeľ spoločnosti BONTONFILM.

Na čom Kazma so svojím obávaným tímom pracoval viac ako 4 roky, koho opäť nachytal a o aký veľký škandál pôjde tentokrát, môžu Kazmovi fanúšikovia zatiaľ len špekulovať. Celý projekt sprevádzajú špeciálne bezpečnostné opatrenia. Celovečerná verzia internetového fenoménu vzbudzuje veľké očakávania a má našliapnuté stať sa najjedinečnejšou filmovou udalosťou roka v Česku aj na Slovensku.

Informačný servis